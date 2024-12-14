دور مصر الحاسم في مستقبل غزة.. تصريحات المبعوث الأمريكي الأسبق ساترفيلد

أشاد ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، بالدور الحاسم الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار بغزة، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت ولا تزال مفتاحًا رئيسيًا لإدخال المساعدات الإنسانية والتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وأكد أن القضية الفلسطينية تشكل جزءًا من الأمن القومي المصري، وأن الإدارة الأمريكية تدعم رفض مصر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ويستعرض الموجز ابرز تصريحاته..

مستقبل غزة.. رهانات معقدة

وفيما يتعلق بالتوقعات لمستقبل غزة، أوضح ساترفيلد أن أي تقدم مرهون بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مع توفير إطار سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين، وقال:

من دون وقف إطلاق النار، لن يكون هناك حديث عن إعادة الإعمار أو الاستقرار

وأكد ضرورة تعاون السلطة الفلسطينية في إدارة معابر غزة، بما يتيح تقديم المساعدات الأساسية للمواطنين، مشددًا على أهمية التزام إسرائيل بمفاوضات ذات مصداقية للوصول إلى حل دائم.

حزب الله وحماس..تأثير الأزمات الإقليمية

في إشارة إلى الوضع في لبنان، لفت ساترفيلد إلى أن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار يعتمد على التزام حزب الله ببنوده، لا سيما الانسحاب من جنوب الليطاني، وأشار إلى أن إضعاف حزب الله وإيران أدى إلى تراجع دعم حماس في مواجهتها مع إسرائيل، مما دفع الأخيرة إلى إعادة تقييم خياراتها.

الوضع الإنساني في غزة.. أزمة إنسانية متفاقمة

وصف المبعوث الأسبق الوضع الإنساني في غزة بأنه "بائس ومتدهور"، محذرًا من مخاطر المجاعة المحلية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية، وأكد أن تحسين الأوضاع يتطلب جهودًا دولية عاجلة لتوزيع المساعدات بشكل آمن وشامل.

إدارة ترامب المرتقبة.. تحديات وفرص

عند سؤاله عن تعامل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع الوضع في غزة، أوضح ساترفيلد أن الإدارة المقبلة ستواجه تحديات معقدة، لكنها قد تستفيد من الفرص التي أتاحها إضعاف حزب الله والنظام السوري.

دعم أمريكي لموقف مصر

أكد ساترفيلد أن الولايات المتحدة تتفهم أهمية موقف مصر الوطني القائم على بقاء الفلسطينيين في أراضيهم وعدم تهجيرهم إلى دول أخرى، وقال إن الإدارة الأمريكية تعمل مع مصر لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية في غزة.

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