كم عدد حلقات المسلسل الكوري حين يرن الهاتف.. إليك التفاصيل

مسلسل حين يرن الهاتف "When the Phone Rings" هو أحدث إنتاجات الدراما الكورية الجنوبية التي تجمع بين الإثارة، الغموض، والرومانسية في قالب درامي مشوق، ويكشف موقع الموجز التفاصيل.

مسلسل حين يرن الهاتف



حقق مسلسل حين يرن الهاتف نجاحًا عالميًا منذ عرض أولى حلقاته، حيث احتل المرتبة الثانية عالميًا في تصنيف المسلسلات التلفزيونية غير الإنجليزية على منصة Netflix بتاريخ 1 ديسمبر 2024، سجل المسلسل 6.6 ملايين مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط، مما يجعله أحد أكثر المسلسلات الكورية مشاهدةً هذا العام.

مسلسل حين يرن الهاتف

قصة مسلسل حين يرن الهاتف الكوري

تدور أحداث المسلسل حول شخصية بايك سا أون، وهو أصغر متحدث رسمي باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية يتمتع بايك بمسيرة مهنية ناجحة وينتمي إلى عائلة سياسية مرموقة، لكن حياته الشخصية معقدة بسبب زواجه المرتب من هونغ هي جو، وريثة صحيفة كبرى والتي تعاني من فقدان السمع وتعمل مترجمة للغة الإشارة استطاع المسلسل أن يحصد شهرة واسعة منذ بداية عرضه، بفضل قصته الفريدة وأداء طاقم التمثيل المميز.

تبدأ الحبكة عندما تتعرض هونغ هي جو للاختطاف في ظروف غامضة، مما يدفع بايك سا أون إلى خوض رحلة مثيرة مليئة بالتحديات النفسية والعاطفية للكشف عن الجناة وإنقاذ زوجته يتخلل القصة العديد من الصراعات مثل الخيانة، المؤامرات السياسية، والأزمات الزوجية، مما يجعل المسلسل مشوقًا من بدايته إلى نهايته.

كم عدد حلقات مسلسل حين يرن الهاتف؟

ينضم مسلسل حين يرن الهاتف هو مسلسل قصير يتكون من 12 حلقة، ومدة كل حلقة 70 دقيقة، وعرض المسلسل من يوم 22 نوفمبر وينتهي يوم 28 ديسمبر.

مسلسل حين يرن الهاتف



أبطال مسلسل حين يرن الهاتف

يضم مسلسل When the Phone Rings مجموعة مميزة من الممثلين الذين نجحوا في تجسيد أدوارهم بتميز، ومن أبرزهم يو يون سيوك، تشاي سو بين، هيو نام جون، جانغ جيو ري، هان جاي يي، جين كيونغ.



مواعيد عرض مسلسل حين يرى الهاتف

يُعرض المسلسل أسبوعيًا يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة: 9:50 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية

3:50 مساءً بتوقيت السعودية

4:50 مساءً بتوقيت الإمارات

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