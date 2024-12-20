غيابات مؤثرة عن قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد المرتقبة في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة مرتقبة ضد أتلتيكو مدريد، والمقرر إقامتها في مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024 - 2025، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من البطولة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره أتلتيكو مدريد، غدًا السبت21 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، بستاد مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

ويواجه هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، معضلة بشأن الغيابات التي أصابت بعض اللاعبين، ويأتي أبرزهم النجم الشاب لامين يامال.

لامين يامال

وتعرض لامين يامال في المواجهة التي خسرها برشلونة 0-1 أمام ليجانيس في الجولة 17 من الدوري الإسباني، للإصابة قوية الكاحل الأيمن في الدقيقة، ليخرج اللاعب في الدقيقة 75، ويحل محله جافي.

وأوضح نادي برشلونة، أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب صاحب الـ17 عامًا عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

غيابات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أندرياس كريستنسن - إصابة في وتر أكيليس - العودة: مطلع 2025.

مارك بيرنال - إصابة في أربطة الركبة - العودة: الموسم المقبل.

مارك أندريه تير شتيجن - إصابة في أربطة الركبة - العودة: الموسم المقبل.

أنسو فاتي - إصابة في الفخذ - العودة: قد يلحق بالمباراة.

لامين يامال - إصابة في القدم - العودة: 8 يناير 2025.

غيابات أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

ألكساندر سورلوث - إصابة عضلية - العودة: يناير 2025.

بورخا جارسيس - الرباط الصليبي - العودة: مطلع 2025.

موقف برشلونة وأتليتكو مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يتواجد برشلونة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، وخلفهما ريال مدريد بـ37 نقطة.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لا ليجا 2024- 2025، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد عبر قناة bein Sports HD 1 المشفرة.

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