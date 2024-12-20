وفاة 4 عمال في بيارة صرف صحي بالمنوفية.. قصة كفاح تنتهي بمأساة

تفاصيل الحـ.ـادث المأساوي.. شهدت قرية "الماي" بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية حادثاً مأساوياً أدى إلى وفاة أربعة عمال صرف صحي من قرية "الرجدية" بمحافظة الغربية، الحادث وقع أثناء عملهم على إصلاح محابس بيارة صرف صحي.

ويستعرض الموجز تفاصيل حـ.ادث المنوفية.

وفقاً للتقارير، نزل أحد العمال إلى البيارة لإصلاح أحد المحابس ولكنه تعرض للاختناق بسبب الغازات السامة، مما أدى إلى وفاته فوراً، تبعه أصدقاؤه الثلاثة لمحاولة إنقاذه، ولكنهم لقوا المصير ذاته بسبب الاختناق.

أهالي القرية في حالة حداد

عم الحزن قرية "الرجدية"، حيث فقدت أربعة من أبنائها الشباب في الثلاثينيات من أعمارهم، هؤلاء الشباب كانوا يعولون أسرهم ويبحثون عن لقمة العيش من خلال عملهم الشاق، الحادث ترك وراءه أسر مفجوعة وأطفالاً ينتظرون عودة آبائهم الذين لن يعودوا.

تحركات رسمية للمتابعة

أصدر وزير العمل محمد جبران توجيهات عاجلة لمديرية العمل بمحافظة المنوفية بمتابعة الحادث، كما شدد على التحقيق في ملابسات الواقعة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات السلامة المهنية ومدى تطبيقها أثناء العمل في مثل هذه البيارات.

كما طالب الوزير بإعداد تقرير شامل عن الحادث، وتحديد المسؤولية لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

ضحايا العمل.. أسماء في الذاكرة

الضحايا هم: محمد، محمود، محمد، وجمال، الذين ضحوا بحياتهم في سبيل أداء عملهم، هذا الحادث المؤلم يبرز أهمية تطبيق معايير السلامة في بيئات العمل، خصوصاً في الوظائف التي تنطوي على مخاطر عالية.

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