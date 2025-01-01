لينكات نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025 الترم الأول

يبحث أولياء الأمور عن نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025 بصيغة PDF بجميع المواد الدراسية عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي، وذلك استعدادًا للتقييمات النهائية التي ستبدأ من 16 يناير وتستمر حتى 23 يناير 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل الحصول على نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025 قبل بدء التقييمات النهائية حيث بدأت التقييمات المبدئية للطلاب يوم 29 ديسمبر الماضي وتستمر حتى يوم 5 يناير 2025، لذلك على جميع الطلاب التحضير لها.

نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025

رابط نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025

يمكن الحصول على نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025 للطلاب وأولياء الأمور بصيغة الـ PDF من بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو من خلال منصة التعليم الإلكتروني أيضًا من هنـــــــــا .

وللحصول على نماذج التقييمات لطلاب الصف الثاني الابتدائي إليك الخطوات التالية لاتباعها:

حدد المرحلة التعليمية "الابتدائية"

اختر السنة الدراسية "الصف الثاني الابتدائي"

اختر الفصل الدراسي "الأول"

حدد نوع المحتوى "التقييمات"

اضغط على زر التحميل الآن.

نماذج تقييمات تانية ابتدائي

روابط الحصول على نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025

وفرت وزارة التربية والتعليم روابط مباشرة أيضًا وسريعة لكل مادة لتحميل نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025 بصيغة الـ PDF عبر بوابة التعليم الإلكتروني من خلال السطور التالية:

تحميل نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025 اللغة العربية من هنــــــا

تحميل نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025 الرياضيات من هنـــــــــــا

تحميل نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025 اللغة الإنجليزية من هنـــــــــــا

تحميل نماذج تقييمات تانية ابتدائي 2025 مادة Mathematics من هنـــــــــا

موعد بدأ تقييمات تانية ابتدائي

تبدأ التقييمات المبدئية للصف الثاني الابتدائي في الفترة من 29 ديسمبر إلى 5 يناير 2025، فيما تبدأ التقييمات النهائية من 16 يناير وحتى 23 يناير 2025.

وأوضحت الوزارة أن التقييمات تشمل جميع المواد الدراسية، وتكون تحت إشراف معلمي الفصل، مع تصنيف التقييمات إلى "اجتاز" أو "لم يجتاز"، مع اشتراط الحصول على خمس درجات من أصل عشر درجات لاجتياز المادة.

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