أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس في كافة المناطق.. والبيض بكافة أنواعه

يحرص الكثير من المواطنين معرفة أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2 - 1 - 2025 عبر محركات البحث “جوجل”، حيث أعلنت بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم، عن سعر الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم؛ حيث سجلت استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، ولذلك سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير أسعار الدواجن البيضاء اليوم والكتاكيت والبط والبيض وغيرهم.

أسعار البيض والطيور اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 81 جنيهاً، وهذا متوسط سعر الكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم الخميس بين 35 - 43 جنيهاً.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم الخميس بين 26 - 26,5 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الساسو اليوم الخميس إلى 13 - 14 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

وصل سعر كيلو البط البلدي اليوم الخميس بين 109 - 110 جنيهات.

وأقترب سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الخميس 64 - 65 جنيهاً.

وبلغ أيضاً سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الخميس بين 84 - 85 جنيهاً.

وناهز سعر كيلو البط البغالي اليوم الخميس بين 74 - 75 جنيهاً.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس نحو 81 جنيهاً وهذا هو متوسط سعر الكيلو.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الخميس بين 85 - 86 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس إلى 115جنيه.

وسجل سعر كيلو اللحم الأمهات الفراخ البيضاء اليوم الخميس نحو 58 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو البانية في محلات الفراخ اليوم الخميس بالأسواق إلى مستوى بين 200- 205 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم الخميس نحو 85 جنيهاً.

وتراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم الخميس بين 98 - 100 جنيه للكيلو، ويمكن أن يزيد أو يقل السعر 10 جنيهات وذلك حسب كل منطقة سكنية.

ووصل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض إلى 110 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو اللحم الرومي الأسمر اليوم الخميس نحو 125 جنيهاً.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس بين 148 - 151 جنيهاً.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس نحو 147 - 150 جنيهاً.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس بين 129 - 130 جنيهاً.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس

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