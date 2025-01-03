وصفة كيكة اليوسفي الهشة.. حلاوة الشتاء في طبق منزلي لذيذ

تعد كيكة اليوسفي الهشة من أشهى وأبسط الوصفات المنزلية التي تُحضَّر بسهولة وتتميز بطعمها الفريد وشكلها الجذاب، تأتي هذه الوصفة في موسم الشتاء لتستفيد من وفرة اليوسفي وتجمع بين المذاق اللذيذ وسهولة التحضير، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأسرة.

لتحضير كيكة اليوسفي الهشة بنجاح، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

- 2 كوب دقيق

-1 كوب سكر

- 3 بيضات

-1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

- 2 ملعقة كبيرة زيت

- 2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

- 3 يوسفي كبير أو 5 صغير

- ¾ كوب عصير يوسفي طازج

- فانيليا

كيكة اليوسفي

طريقة تحضير الصوص الخاص بالتزيين

لإضافة لمسة مميزة، حضري صوص اليوسفي الرائع باستخدام:

- 1 ونصف كوب عصير يوسفي طازج

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 1 ملعقة صغيرة نشا

-1 ملعقة كبيرة بشر يوسفي

-4 ملاعق كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

خطوات تحضير كيكة اليوسفي الهشة

ويستعرض الموجز، في هذا التقرير خطوات تفصيلية لتحضير كيكة اليوسفي اللذيذة على النحو التالي..

تحضير خليط كيكة اليوسفي

- في وعاء كبير، اخفقي الزبدة مع السكر جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا وأبيض اللون.

- أضيفي البيض تدريجيًا، مع الخفق بين كل بيضة وأخرى.

- ضعي الفانيليا وبشر اليوسفي في الخليط وقلبي جيدًا.

إضافة المكونات الجافة

- انخلي الدقيق مع البيكنج بودر وأضيفيه بالتدريج إلى الخليط.

- أثناء ذلك، أضيفي ¾ كوب من عصير اليوسفي تدريجيًا وقلبي المكونات برفق باستخدام ملعقة خشبية حتى تتجانس.

الخبز في الفرن

- ادهني صينية الخبز بالزبدة ورشيها بقليل من الدقيق لمنع الالتصاق.

- اسكبي الخليط في الصينية وضعيها في فرن محمى مسبقًا على حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة.

- بعد ذلك، خففي الحرارة واتركي الكيك لمدة 30 دقيقة إضافية، واختبري النضج باستخدام سكين أو عود خشبي.

تحضير الصوص

- اخلطي عصير اليوسفي مع الزبدة والنشا والسكر وبشر اليوسفي.

- سخني المزيج على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يتكاثف الصوص.

تقديم كيكة اليوسفي النهائي

- بعد إخراج كيكة اليوسفي من الفرن وتركه ليبرد، اسكبي الصوص الدافئ عليه لتغطيته بالكامل.

- قطعي الكيك إلى شرائح وقدميها لعائلتك مع مشروب دافئ.

نصائح لتحضير كيكة مثالية

- استخدمي اليوسفي الطازج للحصول على أفضل نكهة.

- احرصي على خفق الزبدة والسكر جيدًا لضمان قوام هش للكيك.

- جربي تقديم الكيكة مع القليل من الكريمة المخفوقة أو رش السكر البودرة لإضافة لمسة جمالية.

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