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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4 يناير 2025

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وشركات الصرافة، اليوم الجمعة 3 يناير 2025، ويأتي هذا الاستقرار وسط ارتفاع الطلب على العملة السعودية نتيجة تزايد حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وأغراض السياحة والعمل.

وتبين الموجز اسعار الريال السعودي اليوم 

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع. ويُعد البنك الأهلي المصري أحد أبرز البنوك التي تقدم أسعارًا تنافسية للعملات الأجنبية.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 13.47 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. ويتميز بنك مصر بخدمات الصرافة التي تلبي احتياجات العملاء، خاصة في مواسم العمرة والحج.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي – مصر

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي – مصر نحو 13.50 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع. ويُعرف البنك التجاري الدولي بخدماته المميزة في تداول العملات الأجنبية.

الريال السعودي 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي عند 13.50 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي الذي تعتمد عليه البنوك وشركات الصرافة.

زيادة الطلب على الريال السعودي

يُلاحظ أن الطلب على الريال السعودي يشهد ارتفاعًا مستمرًا، خصوصًا في الفترات التي تشهد زيادة في حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية، سواء لأداء مناسك العمرة أو العمل، ويُعتبر استقرار سعر الريال عاملًا إيجابيًا يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

كيفية الاستعلام عن أسعار الريال السعودي

يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة أحدث أسعار الريال السعودي متابعة المواقع الرسمية للبنوك المصرية أو زيارة فروعها، كما توفر بعض البنوك تطبيقات إلكترونية تتيح للعميل متابعة أسعار العملات وتحديثاتها بشكل لحظي.

 

يستمر استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في دعم حركة التبادل التجاري والسفر بين مصر والمملكة العربية السعودية. مع استمرار الطلب على العملة السعودية، يُتوقع أن تشهد السوق المالية مزيدًا من الحيوية خلال الفترة القادمة.

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