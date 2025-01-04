تقلبات جوية شديدة.. حالة الطقس اليوم السبت في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025.. أظهرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد، وحالة الطقس اليوم، ومحذرة من سيطرة الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، وأيضاً القريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من الأحد القادم 5 يناير، من المتوقع أن تشهد البلاد برودة شديدة في الجو تصل إلى حد الصقيع وتقلبات جوية قادمة مع فرص لسقوط أمطار على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وهذا ماسيناقشه الموجز في هذا التقرير.

درجات الحرارة في كافة المحافظات

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

حالة الطقس اليوم السبت.. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل نهارًا على معظم الأنحاء، ومائل للدفء على شمال الصعيد وأيضاً دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر، على معظم الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات بشمال الصعيد، ووسط سيناء، وأيضاً مناطق من الصحراء الغربية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة أيضاً من المسطحات المائية.

وأضافت: نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات مختلفة.

ورصدت أيضاً خرائط الطقس، تواجد فرص لسقوط الأمطار البسيطة إلى المتوسطة على مناطق من غرب البلاد (السلوم، مطروح) وذلك على فترات متباينة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم السبت 22 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

وتسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم السبت 20 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم السبت 24 درجة والصغرى 07 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم السبت 27 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم السبت في محافظات مصر

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