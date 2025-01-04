استقرار ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية.. تعرف على التفاصيل

شهدت الأسواق المصرية اليوم السبت 4 يناير 2025 استقرارًا واضحًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مع تسجيل انخفاض طفيف في بعض الأصناف مثل الزيت، جاء ذلك وفقًا لتقرير بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي يرصد تطورات الأسعار بشكل دوري لتحليل اتجاهات السوق المصرية ويستعرضها الموجز في هذا التقرير.

أسعار الدقيق والمكرونة: استقرار يعكس التوازن

الدقيق المعبأ: استقرت أسعار الدقيق المعبأ عند مستوى 27.62 جنيه للكيلوجرام.

المكرونة المعبأة: بلغت أسعار المكرونة المعبأة 33.27 جنيه للكيلوجرام، دون أي تغيير عن الأيام السابقة.

أسعار السلع التموينية

ثبات في أسعار السكر والأرز

السكر المعبأ: سجل سعر كيلو السكر 36.7 جنيه، مع استمرار استقراره في الأسواق.

الأرز المعبأ: وصل سعر الأرز المعبأ إلى 34.54 جنيه للكيلو، محافظًا على مستوياته.

تراجع في أسعار الزيوت

زيت عباد الشمس: شهد انخفاضًا ملحوظًا بقيمة جنيه واحد ليصل إلى 92.02 جنيه للتر، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في تكلفة الإنتاج أو وفرة العرض.

الفول والعدس: استقرار في الأسعار

الفول المعبأ: بلغ سعره 63.37 جنيه للكيلوجرام، مستقرًا دون تغير.

العدس المعبأ: سجل 66.22 جنيه للكيلوجرام، ليظل ضمن نفس النطاق السعري.

أسعار البيض: ثبات في المؤشر اليومي

البيض البلدي: وصل سعر البيضة الواحدة إلى 6.35 جنيه.

البيض الأحمر: بلغت سعر البيضة 5.83 جنيه.

البيض الأبيض: سجل 5.72 جنيه للبيضة الواحدة.

تحليل السوق: توازن واستقرار نسبي



تعكس هذه الأسعار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، ورغم التباينات الطفيفة في بعض الأصناف، فإن التوازن السعري يشير إلى استقرار نسبي في حركة السوق.

آفاق مستقبلية وتأثيرات على المستهلك



يتوقع الخبراء أن تؤثر هذه التحركات في أسعار السلع الأساسية، على سلوك المستهلكين وخططهم الشرائية، خاصة مع مراقبة السوق عن كثب من قبل الجهات الحكومية، تظل الجهود مستمرة لضمان توافر السلع بأسعار معقولة ومراقبة أي تغيرات محتملة قد تؤثر على الاستهلاك العام.

اقرأ أيضا

تعرف على أسعار الأرز بأنواعه في الأسواق المصرية

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بالمحلات