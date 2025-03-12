موعد مباراة ليل ضد بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق ليل ضد بوروسيا دورتموند، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم وكان فريق ليل قد تعادل بنتيجة 1-1 أمام نظيره فريق بوروسيا دورتموند في لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين.

موعد قمة ليل ضد بوروسيا دورتموند

المواجهة التي تجمع فريق ليل ضد بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025.

مشاهدة قمة ليل ضد بوروسيا دورتموند

يمكنك مشاهدة قمة فريق ليل ضد بوروسيا دورتموند ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ليل ضد بوروسيا دورتموند

تشكيل ليل ضد بوروسيا دورتموند

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق ليل ضد بوروسيا دورتموند الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: لوكاس شيفالير.

خط الدفاع: توماس مونييه، بافودي دياكيتي، الكساندرو ريبيرو، ايسمايلي.

خط الوسط: نجالايل موكاو، بنيامين اندري، أيوب بوعدي، هاكون أرنار هارالدسون، ايثان مبابي.

خط الهجوم: جوناثان دايفيد

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد ليل

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق بوروسيا دورتموند ضد ليل ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ايمري تشان، نيكو شلوتيربيك، دانيال سفينسون.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، باسكال جروس، كريم أديمي، جوليان براندت، جيمي بينو جيتنز.

خط الهجوم: سيرهو جيراسي.

استعد فريق آيندهوفن لنظيره أرسنال بالفوز على هيرينفين في بطولة الدوري الهولندي يوم السبت، لكنه لا يزال متأخرًا عن أياكس المتصدر بفارق ثماني نقاط.

بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول بفارق 15 نقطة بعد سلسلة من ثلاث مباريات محلية دون فوز.

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