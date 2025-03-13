موعد أذان المغرب اليوم الخميس في الإسكندرية ومواقيت الصلاة

موعد أذان المغرب غداً الخميس في الإسكندرية.. شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والطاعة، حيث جعل الله سبحانه وتعالى صيامه ركنًا من أركان الإسلام، وصامه النبي ﷺ وأمر المسلمين بصيامه، حيث قد أخبر النبي ﷺ بأن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه أيضًا، ولذلك يعرض لكم موقعنا الموجز في السطور التالية موعد أذان المغرب غداً في الإسكندرية ومواقيت الصلاة.

موعد أذان المغرب غداً الخميس في الإسكندرية

وفي إطار اهتمام المسلمين بمواعيد الصلاة والأذان خلال شهر رمضان المبارك، يقدم لكم موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة غداً.

أدعية الصائم عند الإفطار

- ومن السنن المؤكدة في شهر رمضان المبارك أن يردد الصائم دعاءً حين إفطاره، ومن الأدعية التي جاءت في السنة النبوية وقت الإفطار، قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسكندرية غداً

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في القاهرة غداً

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية غداً

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في أسوان غداً

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة غداً الخميس

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