حالات يجوز للمسلم فيها الإفطار خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

حالات يجوز للمسلم فيها الإفطار خلال شهر رمضان، الصيام فرض على كل مسلم بالغ عاقل لديه القدرة على الصيام، ويجوز لأصحاب الأعذار عدم الصيام خلال الشهر والتعويض والقضاء بعد رمضان إذا كان مستطيعًا.

حالات يجوز للمسلم فيها الإفطار خلال شهر رمضان ويوضح الموجز في السطور التالية حالات يجوز للمسلم فيها الإفطار خلال شهر رمضان.

حالات يجوز للمسلم فيها الإفطار خلال شهر رمضان

حالات يجوز للمسلم فيها الإفطار خلال شهر رمضان

ما هي الحالات التي يجوز فيها الإفطار في رمضان؟

حالات يجوز للمسلم فيها الإفطار خلال شهر رمضان، وأجاز الشرع الإفطار لعدد من الحالات وهي:

- الحالة الأولى المرض

يجوز للمريض سواء مرض مزمن أو مرض غير مزمن "مؤقت"، الإفطار في نهار رمضان وذلك حفاظًا على صحته، بل ويأثم إذا صام بعد أن نصحه الأطباء بعدم الصيام، وعليه بعد ذلك أن يقضي ما عليه أو يخرج الفدية.

- الحالة الثانية السفر

ويجوز للمسافر أن يفطر وذلك تخفيفًا عليه مشقة الصيام في السفر والانتقالات، وعليه بعد ذلك أن يقضي ما عليه.

- الحالة الثالثة الحيض والنفاس

لقد حرم الشرع على المرأة الحائض أو النفساء الصيام، بل يجب عليها أن تفطر أيام حضيها أو أيام نفاسها، وعليها بعد ذلك أن تعوض أو تقضي ما عليها من أيام.

- الحالة الرابعة الحمل والرضاعة

يقول العلماء بأنه إذا أمر الطبيب المرأة الحامل بعدم الصيام فعليها أن لا تصوم سواء كان الضرر عائدًا عليها أو على جنينها، وكذلك المرضع إذا كان الصيام سيؤثر على صحتها بالسلب أو صحة رضيعها فعليها أن تلتزم بما أوجبة الطبيب وتفطر.

الحالة الخامسة الشيخوخة

فقد أجاز الشرع الحنيف لكبير السن الذي لا يقوى على الصوم الفطر. يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره.

الحالة السادسة الإكراه

يجوز لمن أُكره على الفطر أن يفطر. يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها عندما يزول الإكراه.

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