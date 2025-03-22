دعاء قبل الافطار في 22 رمضان 2025.. "اللهم اشفي مرضى المسلمين أجمعين"

دعاء قبل الافطار .. مع اقتراب موعد أذان المغرب في اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1446 هـ، الموافق 22 مارس 2025 م، يحرص المسلمون على استغلال هذه الدقائق المباركة في الدعاء والتضرع إلى الله، حيث تعد لحظات ما قبل الإفطار من أوقات استجابة الدعاء، كما ورد عن النبي ﷺ.

ويستحب للمسلم أن يسأل الله من فضله، طالبًا المغفرة والرحمة، وقضاء الحوائج، متيقنًا بالإجابة، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء قبل الافطار في 22 رمضان 2025 و التي يمكن ترديدها قبل الإفطار في هذه الليالي المباركة.

دعاء قبل الافطار في 22 رمضان 2025

الادعية المستجابة في 22 رمضان 2025

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لي فيها من خير ما قسمت، واكتب لي في قضائك أحسن الختام، واجعل خاتمتي في سعادة ورضا.

اللهم اجعل اسمي وذريتي من السعداء، وألحق روحي بالصالحين والشهداء، وارفع إحساني في عليين، واغفر لي زلاتي بكرمك ورحمتك.

اللهم افتح لي في هذه الليلة المباركة أبواب الخير كما فتحتها لأوليائك وأهل طاعتك، وأرزقني رزقًا واسعًا طيبًا تغيثني به، ولا تحرمني من عطائك.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وصحة وسعة رزق، فاجعل لي منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت من سوء أو بلاء أو فتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم اجعلني ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم، ولا ترد لي في هذه الليلة المباركة طلبًا أو حاجة.

أسألك اللهم ببركة ليلة القدر، وبأنوارها ونفحاتها، أن تتقبل دعائي، وتحقق رجائي، وتقضي حاجتي، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء قبل الافطار في 22 رمضان 2025

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد ﷺ، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك الكريم.

إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على شاطئ كرمك، يرجون العبور إلى رحمتك ونعمتك.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من علم، ورزق، وأجر، وعافية، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أكرم الأكرمين.

دعاء قبل الافطار في 22 رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

يتساءل الكثيرون عن الدعاء المستحب عند الإفطار في شهر رمضان المبارك، وهو الدعاء الذي يُقال عند سماع أذان المغرب وقبل البدء بتناول الطعام. وقد ورد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ كان يقول عند الإفطار: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله."

ويحمل هذا الدعاء معاني روحانية عميقة؛ فـ"ذهب الظمأ" تعني زوال الشعور بالعطش، و"ابتلت العروق" تشير إلى ترطيب الجسد بعد العطش، بينما "ثبت الأجر" تعني أن التعب والمشقة زالا، وبقي الأجر والثواب العظيم عند الله. وهذا يدل على أن العبادات قد تبدو متعبة، لكن ثوابها دائم لا يضيع، وهو ما يحفز المسلم على الإخلاص في الصيام والعبادة.

دعاء قبل الافطار في 22 رمضان 2025

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