تطورات إصابة إنييجو مارتينيز وموقفه من مواجهة برشلونة ضد دورتموند بدوري الأبطال

يترقب عشاق البارسا، تطورات إصابة نجم برشلونة إنييجو مارتينيز والتي تسببت في غيابه عن مواجهة ريال بيتيس مساء أمس في الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

تفاصيل إصابة إنييجو مارتينيز

تعرض مارتينيز لإصابة خفيفة في ساقه اليسرى قبل مواجهة فريق ريال بيتيس وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي ومن المنتظر تواجده في المباريات المقبلة لبرشلونة بداية من مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

موقف برشلونة بجدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الذي يأتي كالآتي..

1. برشلونة، 67 نقطة.

2. ريال مدريد، 63 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 57 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 53 نقطة.

5. ريال بيتيس، 48 نقطة.

6. فياريال، 47 نقطة.

7. رايو فاليكانو، 40 نقطة.

8. سيلتا فيجو، 40 نقطة.

9. مايوركا، 40 نقطة.

10. ريال سوسيداد، 38 نقطة.

11. إشبيلية، 36 نقطة.

12. خيتافي، 36 نقطة.

13. جيرونا، 34 نقطة.

14. أوساسونا، 34 نقطة.

15. فالنسيا، 34 نقطة.

16. إسبانيول، 32 نقطة.

17. ألافيس، 30 نقطة.

18. ليجانيس، 27 نقطة.

19. لاس بالماس، 26 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

برشلونة ضد دورتموند

موعد مباراة برشلونة ضد دورتموند

القمة النارية التي تجمع فريق برشلونة ضد دورتموند ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025 وذلك على ملعب مونتجويك الأولمبي ، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء المقبل الموافق 9 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لـ ماتش برشلونة ضد دورتموند

يمكنك مشاهدة مواجهة فريق برشلونة ضد دورتموند ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد دورتموند

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق برشلونة المتوقع ضد دورتموند والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

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