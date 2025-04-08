موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي في دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

عشاق الكرة الأفريقية، يترقبون قمة ساخنة تجمع فريق بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي ، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

يمكنك مشاهدة قمة فريق بيراميدز أمام نظيره فريق الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء اليوم الثلاثاء، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORT 5 .

موعد قمة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي

القمة الساخنة التي تجمع فريق بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024 - 2025 تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 8 أبريل.

بيراميدز ضد الجيش الملكي

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي المغربي

ضمت قائمة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي كل من..

حراسة المرمى: شريف إكرامى ، أحمد الشناوى ، يوسف نادر.

خط الدفاع: على جبر، كريم حافظ، محمد الشيبى، أحمد سامى، محمود مرعى، محمد حمدى. خط الوسط: بلاتى توريه، مصطفى فتحى، مهند لاشين ، عبدالرحمن مجدى، إبراهيم عادل، أحمد توفيق، رمضان صبحى، أحمد عاطف قطة، وليد الكرتى، طارق علاء، أسامة جلال ومحمود دونجا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، دودو الجباس، مروان حمدى، فيستون ماييلى.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الجيش الملكي المغربي

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي، كريم حافظ، محمد الشيبي، أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، مهند لاشين.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، إبراهيم عادل، رمضان صبحي.

منافس بيراميدز المحتمل بنصف نهائي دوري الأبطال

يلتقي الفائز من مواجهة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي مع الفائز من لقاء مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الهلال السوداني.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس.

صن داونز ضد الترجي التونسي.

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