موعد مباراة المصري ضد سيمبا في الكونفدرالية اليوم والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير المصرية، مباراة فريق المصري ضد سيمبا التنزاني ، اليوم وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

حقق فريق المصري الفوز في لقاء الذهاب ضد نظيره فريق سيمبا التنزاني بثنائية نظيفة ويكفيه التعادل أو الهزيمة بفارق هدف لحجز تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

موعد مباراة المصري أمام سيمبا التنزاني

مباراة فريق المصري أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ستاد بنيامين مكابا.

القنوات الناقلة لقمة المصري ضد سيمبا التنزاني

يتم نقل مباراة فريق المصري أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 مساء اليوم الأربعاء، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

المصري ضد سيمبا التنزاني

تشكيل المصري المتوقع ضد سيمبا التنزاني

يرصد الموجز، تشكيل المصري المتوقع ضد نظيره سيمبا التنزاني ويأتي كالتالي..

حارس المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - سامادو - عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: أحمد القرموطي - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

الكاف يعلن طاقم تحكيم مواجهة المصري ضد سيمبا التنزاني

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود طاقم التحكيم، الحكم البنيني "ديجيندو لويس "، ومعه مواطنه " ايريك ايامفو " كمساعد حكم أول، والأنجولي " دي اوليفيرا " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البنيني " اديسا ليجالي " بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ليتيسيا فيانا " من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية " ديانا شيكوتيشا ".

قائمة المصري لمواجهة سيمبا التنزاني

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم ، كريم بامبو، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.

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