موعد مباراة أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم الأفريقية، علي موعد مع قمة ساخنة اليوم تجمع فريق أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر ، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

تشهد مواجهة أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر منافسة شرسة للفوز بتذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز أورلاندو بيراتس علي مولودية الجزائر بهدف نظيف في الجزائر.

موعد مباراة أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر

القمة التي تجمع أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، بملعب أورلاندو تنطلق فى السادسة مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 ابريل الجاري.

القنوات الناقلة لماتش أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر

يمكنك الاستمتاع بمباراة فريق أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء اليوم الأربعاء، على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORT 3.

أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر

تشكيل أورلاندو بيراتس المتوقع ضد مولودية الجزائر

يرصد الموجز، تشكيل فريق أورلاندو بيراتس المتوقع ضد مولودية الجزائر ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: سيفو تشيني.

خط الدفاع: ريليبوهيلي موفوكينج، إيمانويل سيبيسي، ديون دانييل، ماكهيهليني ماكهوالا.

خط الوسط: مونابول سالينج، ثالينيتي مباثا، إيفيدينس ماكجوبا.

خط الهجوم: ثابيسو سيساني، باسيكا ماكو، ديونو فان رووين.

بيراميدز ينتظر الفائز من قمة أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر

يواجه الفائز من لقاء فريق أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025.

وقد تأهل فريق بيراميدز، إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تجاوزه عقبة فريق الجيش الملكي المغربي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية.

حيث نجح فريق بيراميدز، في تحقيق الفوز على غريمه الجيش الملكي في لقاء الذهاب بنتيجة 4-1 قبل أن يتلقي الهزيمة في لقاء العودة بثنائية نظيفة ليفوز بمجموع المواجهتين بنتيجة 4-3 ويتأهل لنصف نهائي البطولة.

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