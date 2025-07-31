الطقس.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج اليوم الخميس

تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن الطقس..

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، بيانًا تحذر فيه من نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق في جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية وحركة المرور على بعض الطرق السريعة، ويرصد الموجز التفاصيل.

اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية

وأكدت الهيئة أن هناك اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، خاصة في مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3.5 متر، بينما تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة،

كما حذرت من اضطراب مماثل في خليج السويس، حيث قد يصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار مع نشاط ملحوظ للرياح.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

أوضحت الأرصاد أن البلاد تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يستمر شديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفي المساء والصباح الباكر، يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

الشبورة المائية والسحب المنخفضة

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ما قد يساعد على تخفيف حدة الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 34، والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 34، والمحسوسة 36 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30، والمحسوسة 33 درجة.

العظمى 30، والمحسوسة 33 درجة. جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 40، والمحسوسة 42 درجة.

العظمى 40، والمحسوسة 42 درجة. شمال الصعيد: العظمى 37، والمحسوسة 39 درجة.

العظمى 37، والمحسوسة 39 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 43، والمحسوسة 44 درجة.

تأثير منخفض الهند الموسمي

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن مصر تتأثر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، ما يعزز الإحساس بحرارة الطقس.

وفي المقابل، تتخلل الأجواء كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا عبر مرتفع العروض الوسطى، مما يساهم في تحسن نسبي بالطقس أحيانًا.

نصائح للمواطنين

ونصحت الأرصاد المواطنين بضرورة:

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة.

شرب كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف.

متابعة نشرات الطقس أولًا بأول لتفادي أي تقلبات مفاجئة.

اقرأ أيضًا:

انخفاض تدريجي للحرارة اليوم ورطوبة مرتفعة على القاهرة وشمال البلاد



لهيب الصيف مستمر.. طقس شديد الحرارة اليوم و45 درجة في أسوان و38 بالقاهرة

