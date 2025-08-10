الأشد حرارة.. بيان عاجل بشأن الطقس اليوم الأحد 10 اغسطس 2025

يحرص العديد من المواطنين على متابعة تغيرات الطقس اليومية، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده مدن مثل القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى.

وفي هذا الإطار، يقدم موقع الموجز تقارير دورية ومفصلة حول حالة الطقس، تشمل رصد الظواهر الجوية البارزة وتقديم بيانات دقيقة عن درجات الحرارة المتوقعة في مختلف أنحاء البلاد.

استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطب على معظم المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويميل للحرارة والرطوبة ليلًا وفي الصباح الباكر.

سحب منخفضة ومتوسطة وشبورة صباحية

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن غدًا ستظهر سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. كما تتكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا من الساعة 8:40 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

ارتفاع الرطوبة واضطراب الملاحة البحرية

ومن المتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة غدًا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المسجلة في الظل بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات. كما تشهد الملاحة البحرية اضطرابًا على مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كم/س وارتفاع أمواج من 2 إلى 3 أمتار.

أمطار على جنوب ووسط سيناء

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم (عظمى / صغرى)

القاهرة: 38° / 27°

الإسكندرية: 34° / 25°

مطروح: 32° / 24°

سوهاج: 42° / 27°

قنا: 44° / 28°

أسوان: 44° / 29°

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح هامة للمواطنين لمواجهة الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في كافة المناطق. وشملت التوجيهات، خاصة لكبار السن ومرضى السكري والقلب وارتفاع الضغط، بضرورة شرب الكثير من المياه والعصائر الطبيعية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة. كما أوصت بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والخفيفة ذات الألوان الفاتحة، وإغلاق النوافذ جيدًا خلال ساعات النهار لتقليل دخول أشعة الشمس والأتربة، والاستعانة بالمراوح والمبردات، مع إعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن.

كما نصحت وزارة الصحة والسكان كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال بتجنب الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة، والتوجه الفوري إلى أقرب مستشفى عند الشعور بأعراض الإجهاد الحراري.

