وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية هي الركيزة الأساسية لتعزيز مصالح وطننا ودعم المصريين في الخارج

افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، النسخة الأولى من المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات المصرية في الخارج، وذلك بمشاركة سفراء مصر بالخارج وقيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة، وينشر “الموجز” تفاصيل المؤتمر خلال التقرير التالي.

ويهدف المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات المصرية في الخارج الذي افتتحه وزير الخارجية، عبر الجلسات المختلفة، إلى استعراض أولويات السياسة الخارجية المصرية، وبحث سبل دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال البعثات المصرية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بالديوان، وبحث سبل تطوير الخدمات القنصلية لدعم الجاليات المصرية بالخارج.

وزير الخارجية: نقوم بدور محوري في الدفاع عن المصالح المصرية بالخارج،

وألقي وزير الخارجية كلمة افتتاحية، وشدد على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، مستعرضا الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الوزارة لضمان حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرا الى أهمية مواصلة تطوير برامج التدريب وبناء القدرات بما يتواكب مع متطلبات العمل ويعزز من قدرة الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه.

وزير الخارجية: البعثات المصرية فى الخارج لها دور كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجارى

وشدد وزير الخارجية على دور البعثات المصرية فى الخارج فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجارى والترويج للفرص الاقتصادية بمصر، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مستعرضا فى هذا السياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة نفاذ الصادرات المصرية.

وزير الخارجية يستعرض ثوابت ومحددات الموقف المصري إزاء القضايا الإقليمية والدولية

واستعرض وزير الخارجية ثوابت ومحددات الموقف المصري إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، وأكد أن الدولة المصرية تحرص على إتباع نهج متوازن يُعزز من مكانتها الدولية ويحقق مصالحها الوطنية وسط مناخ إقليمى ودولي شديد التعقيد والاضطراب، مؤكدًا أن المصلحة الوطنية هى المرجعية الأساسية في رسم تحركات السياسة الخارجية المصرية، مبرزا ضرورة تكثيف التنسيق مع دولة الاعتماد لتحقيق المصالح المشتركة في ظل الظروف الإقليمية والدولية والتغيرات الجيوسياسية الراهنة، وهو ما يتطلب تطوير أدوات العمل بشكل مستمر لتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع محيطها الخارجي، والحفاظ على مُحددات الأمن القومي والمكتسبات التنموية.

وزير الخارجية: الوزارة تقوم بدور كبير في رعاية المصريين بالخارج

كما شدد وزير الخارجية على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لرعاية المصريين بالخارج، واستعرض فى هذا الإطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج اتساقاً مع الجهود الجارية للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء.

وزير الخارجية يوجه بمواصلة عقد اللقاءات الدورية مع الجاليات المصرية بالخارج

ووجه وزير الخارجية بمواصلة عقد اللقاءات الدورية مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف على شواغلهم ومقترحاتهم وإحاطتهم بالمبادرات التي تُطلقها وزارة الخارجية.

وزير الخارجية يشدد علي أهمية الترويج الثقافي باعتباره ركناً أساسياً في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية

كما تناول وزير الخارجية البعد الثقافى فى عمل السفارات والبعثات المصرية بالخارج، حيث شدد على أهمية الترويج الثقافي باعتباره ركناً أساسياً في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية وإبراز الموروث الحضاري والفني والتنوع الثقافي لمصر، مشيراً إلى دور الدبلوماسية الثقافية في مد جسور التواصل بين الشعوب، وتوطيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وشهد المؤتمر نقاشًا تفاعليًا، حيث استمع وزير الخارجية إلى مقترحات وآراء رؤساء البعثات المصرية بشأن سبل رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وبما يسهم فى تحقيق المصالح الوطنية.

