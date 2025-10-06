خير أجناد الأرض.. الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

الجيش المصري خير أجناد الارض.. في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، جددت دار الإفتاء المصرية التأكيد على صحة الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت بشأن فضل الجيش المصري ومكانته المميزة بين الأمم، مؤكدة أن هذه النصوص مقبولة عند أهل العلم ومعانيها ثابتة ولا مطعن عليها، ويرصد الموجز التفاصيل.

أحاديث فضل الجيش المصري

ذكرت دار الإفتاء أن الأحاديث المتداولة حول الجيش المصري جاءت بصيغ متعددة، أبرزها:

حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» ، ولما سُئل عن السبب قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة» .

، ولما سُئل عن السبب قال: . قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا فإن فيها خير جند الله» .

. حديث: «إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة».

موقف الإفتاء من صحة هذه الأحاديث

أوضحت الإفتاء أن هذه الأحاديث مقبولة من حيث المعنى، وأجمعت كتب الحديث والفقهاء على اعتبارها من النصوص التي يُعمل بها في باب الفضائل والمناقب، كما أن المحدثين أجازوا الاكتفاء بأقل درجات القبول في مثل هذه الروايات، لأنها لا تتعلق بأحكام شرعية وإنما بفضائل وأخبار.

شواهد تاريخية تؤكد المعنى

وأضافت دار الإفتاء أن خطبة الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه تضمنت نفس المضامين، وقد تلقاها أهل مصر بالقبول جيلاً بعد جيل، دون أن يثبت إنكارها أو تضعيفها من العلماء المعتبرين، وهو ما يعزز صحة دلالتها وثبوت فضل الجيش المصري.

الجيش المصري في حرب أكتوبر

تأتي هذه التصريحات في وقت تحيي فيه مصر ذكرى نصر أكتوبر 1973، حين تمكن الجيش المصري من استعادة الأرض والكرامة، وقدم للعالم نموذجًا في التضحية والفداء، وترى دار الإفتاء أن هذه البطولات العملية تؤكد ما ورد في النصوص النبوية من ثناء على جند مصر ورباطهم الدائم.

