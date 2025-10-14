siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الخدمات

اعرف مواعيد صلاتك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أبرز مدن مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يحرص المسلمون يوميًا على معرفة مواقيت الصلاة بدقة، لأداء الفروض في أوقاتها والتقرّب إلى الله عز وجل، سعيًا للسكينة والطمأنينة.

وفي هذا الإطار، يقدم موقع "الموجز" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 الموافق 22 ربيع الآخر 1447 هـ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:31 ص – الظهر 12:42 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م.

الجيزة: الفجر 5:31 ص – الظهر 12:42 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م.

القليوبية: الفجر 5:31 ص – الظهر 12:42 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م.

لا يفوتك

ما تفوتهاش.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 بجميع محافظات مصر

ننشر مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة فى  الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:36 ص – الظهر 12:47 م – العصر 3:59 م – المغرب 6:31 م – العشاء 7:46 م.

مطروح: الفجر 5:44 ص – الظهر 12:54 م – العصر 4:07 م – المغرب 6:39 م – العشاء 7:54 م.

دمياط: الفجر 5:29 ص – الظهر 12:39 م – العصر 3:52 م – المغرب 6:24 م – العشاء 7:39 م.

 

مواقيت الصلاة فى  إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:30 ص – الظهر 12:41 م – العصر 3:53 م – المغرب 6:25 م – العشاء 7:40 م.

الزقازيق: الفجر 5:30 ص – الظهر 12:41 م – العصر 3:53 م – المغرب 6:25 م – العشاء 7:40 م.

طنطا: الفجر 5:31 ص – الظهر 12:42 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م.

 

- مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 5:28 ص – الظهر 12:39 م – العصر 3:51 م – المغرب 6:23 م – العشاء 7:38 م.

الإسماعيلية: الفجر 5:29 ص – الظهر 12:40 م – العصر 3:52 م – المغرب 6:24 م – العشاء 7:39 م.

شرم الشيخ: الفجر 5:23 ص – الظهر 12:34 م – العصر 3:46 م – المغرب 6:18 م – العشاء 7:33 م.

 

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:35 ص – الظهر 12:46 م – العصر 3:58 م – المغرب 6:30 م – العشاء 7:45 م.

المنيا: الفجر 5:40 ص – الظهر 12:51 م – العصر 4:03 م – المغرب 6:35 م – العشاء 7:50 م.

أسيوط: الفجر 5:42 ص – الظهر 12:53 م – العصر 4:05 م – المغرب 6:37 م – العشاء 7:52 م.

سوهاج: الفجر 5:44 ص – الظهر 12:55 م – العصر 4:07 م – المغرب 6:39 م – العشاء 7:54 م.

الأقصر: الفجر 5:48 ص – الظهر 12:59 م – العصر 4:11 م – المغرب 6:43 م – العشاء 7:58 م.

أسوان: الفجر 5:50 ص – الظهر 1:01 م – العصر 4:13 م – المغرب 6:45 م – العشاء 8:00 م.

 

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:27 ص – الظهر 12:38 م – العصر 3:50 م – المغرب 6:22 م – العشاء 7:37 م.

مرسى علم: الفجر 5:29 ص – الظهر 12:40 م – العصر 3:52 م – المغرب 6:24 م – العشاء 7:39 م.


- تذكير للمسلمين

قال تعالى:
"إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" [سورة النساء: 103]

فاحرص على أداء صلاتك في وقتها، لتنال بركة يومك ورضا خالقك.

 

اقرأ أيضاً:


مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 إبريل في المحافظات.. حافظ عليها

 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.. لا تفوتها

 

لا يفوتك

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في جميع محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في محافظات الجمهورية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في محافظات مصر
تم نسخ الرابط