اعرف مواعيد صلاتك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أبرز مدن مصر

يحرص المسلمون يوميًا على معرفة مواقيت الصلاة بدقة، لأداء الفروض في أوقاتها والتقرّب إلى الله عز وجل، سعيًا للسكينة والطمأنينة.

وفي هذا الإطار، يقدم موقع "الموجز" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 الموافق 22 ربيع الآخر 1447 هـ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.



مواقيت الصلاة فى القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:31 ص – الظهر 12:42 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م.

الجيزة: الفجر 5:31 ص – الظهر 12:42 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م.

القليوبية: الفجر 5:31 ص – الظهر 12:42 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م.

مواقيت الصلاة فى الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:36 ص – الظهر 12:47 م – العصر 3:59 م – المغرب 6:31 م – العشاء 7:46 م.

مطروح: الفجر 5:44 ص – الظهر 12:54 م – العصر 4:07 م – المغرب 6:39 م – العشاء 7:54 م.

دمياط: الفجر 5:29 ص – الظهر 12:39 م – العصر 3:52 م – المغرب 6:24 م – العشاء 7:39 م.

مواقيت الصلاة فى إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:30 ص – الظهر 12:41 م – العصر 3:53 م – المغرب 6:25 م – العشاء 7:40 م.

الزقازيق: الفجر 5:30 ص – الظهر 12:41 م – العصر 3:53 م – المغرب 6:25 م – العشاء 7:40 م.

طنطا: الفجر 5:31 ص – الظهر 12:42 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م.

- مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 5:28 ص – الظهر 12:39 م – العصر 3:51 م – المغرب 6:23 م – العشاء 7:38 م.

الإسماعيلية: الفجر 5:29 ص – الظهر 12:40 م – العصر 3:52 م – المغرب 6:24 م – العشاء 7:39 م.

شرم الشيخ: الفجر 5:23 ص – الظهر 12:34 م – العصر 3:46 م – المغرب 6:18 م – العشاء 7:33 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:35 ص – الظهر 12:46 م – العصر 3:58 م – المغرب 6:30 م – العشاء 7:45 م.

المنيا: الفجر 5:40 ص – الظهر 12:51 م – العصر 4:03 م – المغرب 6:35 م – العشاء 7:50 م.

أسيوط: الفجر 5:42 ص – الظهر 12:53 م – العصر 4:05 م – المغرب 6:37 م – العشاء 7:52 م.

سوهاج: الفجر 5:44 ص – الظهر 12:55 م – العصر 4:07 م – المغرب 6:39 م – العشاء 7:54 م.

الأقصر: الفجر 5:48 ص – الظهر 12:59 م – العصر 4:11 م – المغرب 6:43 م – العشاء 7:58 م.

أسوان: الفجر 5:50 ص – الظهر 1:01 م – العصر 4:13 م – المغرب 6:45 م – العشاء 8:00 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:27 ص – الظهر 12:38 م – العصر 3:50 م – المغرب 6:22 م – العشاء 7:37 م.

مرسى علم: الفجر 5:29 ص – الظهر 12:40 م – العصر 3:52 م – المغرب 6:24 م – العشاء 7:39 م.



- تذكير للمسلمين

قال تعالى:

"إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" [سورة النساء: 103]

فاحرص على أداء صلاتك في وقتها، لتنال بركة يومك ورضا خالقك.

