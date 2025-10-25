بعد نجاح فيلم ورقة جمعية مع لوسي..أحمد البابلي يستعد لتجربة كوميدية جديدة

احمد البابلي يراهن على كوميديا الموقف ويبدأ تحضيراته للعمل

يواصل المخرج أحمد البابلي استعداداته لخوض تجربة سينمائية جديدة، إذ يتعاون في مشروع فيلم مصري سعودي مشترك ينتمي إلى فئة الكوميديا الاجتماعية، وذلك بعد النجاح الذي حققه في فيلمين متتاليين هما “تشويش” و“ورقة جمعية” مع لوسي، ويضع البابلي حاليًا اللمسات الأخيرة على السيناريو استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العمل الجديد يختلف كليًا عن تجاربه السابقة، لأنه يقدم كوميديا الموقف القائمة على المواقف الإنسانية والدرامية، بعيدًا عن الإفيهات اللفظية المكررة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وقال البابلي في تصريحات صحفية: «هذه هي المرة الأولى التي أقدّم فيها عملًا كوميديًا في حياتي، سواء كنتُ مساعد مخرج أو مخرجًا، وهو أمر يملؤني بالحماس والخوف في آنٍ واحد».

مشاركة دولية في المغرب واليونان ضمن خطة إنتاج عالمية

يستعد المخرج أحمد البابلي للسفر إلى المغرب منتصف نوفمبر الجاري للمشاركة في مهرجان الناظور الدولي للسينما، حيث يُكرّم عن مسيرته وأعماله الأخيرة، قبل أن يتوجه إلى اليونان لتصوير البايلوت الأول لمسلسله الجديد.



“تشويش” يحقق العالمية و“ورقة جمعية” يحصد إشادات نقدية واسعة

نجح فيلم “تشويش” في حصد جوائز دولية مرموقة في مهرجانات عالمية،

أما فيلم “ورقة جمعية” للفنانة لوسي فقد نال إعجاب النقاد والجمهور بعد عرضه، حيث تألقت الفنانة لوسي بدور “أم عبد الله” السيدة الطيبة التي تجمع الناس حولها بروح الخير، بمشاركة أحمد صيام وسهر الصايغ ومحمد عادل وحنان سليمان وناهد رشدي ومحمود فارس وشيرين.

