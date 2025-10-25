بعد زيادة أسعار البنزين.. احذر ملء سيارتك ببنزين 80 بدل 92.. هكذا تدمر المحرك دون أن تدري

بعد الارتفاع الأخير في أسعار البنزين، يلجأ بعض السائقين إلى تقليل التكلفة باستخدام بنزين أقل في الجودة، مثل استبدال بنزين 92 بـ80 ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل .

تحذير خبراء نادي السيارات الألماني

لكن خبراء نادي السيارات الألماني حذروا من أن هذه الخطوة قد تُسبب أضرارًا بالغة لمحرك السيارة، مؤكدين أن كل نوع من البنزين مُصمم ليتناسب مع نظام احتراق محدد في السيارة، واستخدام نوع غير مناسب قد يؤدي إلى تلف دائم في الموتور.

- إزاي تعرف إن البنزين مش مناسب لعربيتك؟

ينصح الخبراء بمراقبة أداء السيارة بعد تغيير نوع البنزين، حيث تظهر عدة مؤشرات تُنذر بالخطر، منها:

ضعف واضح في عزم المحرك.

ارتفاع صوت الموتور أو سماع أصوات "تكتكة" و"فرقعة" عند التسارع.

زيادة ملحوظة في انبعاث الدخان من العادم.

وفي حال ظهور أي من هذه العلامات، يجب التوقف فورًا عن استخدام البنزين الجديد وتبديله بالنوع الذي توصي به الشركة المصنعة.

- نصيحة الخبراء: التزم بتوصيات المصنع

أكد نادي السيارات الألماني أن الالتزام بنوع الوقود المحدد من الشركة المنتجة هو الضمان الأفضل لطول عمر المحرك وكفاءة الأداء، مشيرين إلى أن البنزين الأرخص لا يعني بالضرورة توفيرًا، بل قد يُكلف السائقين أضعاف ما وفره في إصلاح الأعطال لاحقًا.

- بدائل آمنة لتقليل استهلاك البنزين

في المقابل، نصح الخبراء بالبحث عن طرق آمنة لتقليل استهلاك الوقود دون الإضرار بالمحرك، مثل:

الصيانة الدورية للسيارة.

تغيير فلاتر الهواء والبوجيهات في مواعيدها.

الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب.

استخدام قطع غيار أصلية معتمدة.

