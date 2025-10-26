فيلم السادة الأفاضل يواصل تصدر شباك التذاكر ويتجاوز 2.4 مليون جنيه

نجاح جماهيري مستمر لفيلم «السادة الأفاضل».. يواصل فيلم «السادة الأفاضل» تحقيق نجاح كبير في دور العرض السينمائية المصرية، حيث تصدر قائمة الإيرادات اليومية محققًا 2 مليون و415 ألف جنيه في يوم واحد فقط، وسط توقعات بزيادة الأرباح خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع الإقبال الجماهيري، ما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية في موسم الخريف الحالي، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا النجاح ليؤكد أن العمل السينمائي المصري لا يزال قادرًا على جذب الجمهور، خاصة مع عودة الأفلام ذات الطابع الدرامي والاجتماعي التي تمزج بين الترفيه والمضمون القوي.

قصة فيلم السادة الأفاضل.. أسرار عائلة مصرية تتكشف بعد وفاة الأب



تدور أحداث فيلم «السادة الأفاضل» في إحدى القرى المصرية حول عائلة “أبو الفضل” التي تهتز حياتها بعد وفاة الأب جلال، حيث يكتشف أبناؤه أن والدهم لم يكن كما يظنون، بل كان متورطًا في تجارة الآثار ويخفي شبكة من الأسرار والديون التي تهدد استقرار الأسرة.



يجد الابن طارق نفسه مضطرًا لتحمل مسؤولية العائلة، بينما يعود شقيقه حجازي الطبيب من القاهرة ليكتشف بدوره حجم التورط الذي تركه والدهما وراءه. تتصاعد الأحداث في مزيج من الدراما والتشويق، ليكشف الفيلم عن صراعات داخلية وخارجية بين أفراد العائلة، تدور جميعها حول الطمع والميراث والضمير الإنساني.

نجوم «السادة الأفاضل» يجتمعون في توليفة فنية قوية



يضم العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن في مقدمتهم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، وانتصار.

كما يشارك في البطولة ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، الذي قدم رؤية إخراجية تجمع بين الواقعية والمشاعر الإنسانية المكثفة.

المخرج كريم الشناوي يجمع بين السادة الأفاضل و«ضي» في موسم واحد



بالتوازي مع عرض فيلم «السادة الأفاضل»، يواصل المخرج كريم الشناوي تحقيق حضور فني لافت من خلال فيلمه الآخر «ضي»، المعروض حاليًا في السينمات أيضًا.



ويضم «ضي» نخبة من أبرز نجوم الفن المصري والعربي، بينهم الملك محمد منير في عودة طال انتظارها إلى السينما، إلى جانب أحمد حلمي، صبري فواز، ومحمد ممدوح، بمشاركة أكثر من 12 نجمًا كضيوف شرف.

تدور أحداث الفيلم حول طفل نوبي مصاب بمرض الألبينو، ينطلق في رحلة موسيقية وإنسانية من جنوب مصر إلى شمالها لتحقيق حلمه بالغناء، في قصة تمزج بين الإنسانية والموسيقى والهوية.

السادة الأفاضل ينعش شباك التذاكر المصري



نجاح فيلم «السادة الأفاضل» يعيد الأمل لصناعة السينما المصرية، خاصة بعد فترات من الركود، إذ أظهر الجمهور حماسه لمتابعة الأفلام المحلية ذات القضايا الاجتماعية العميقة.

ويؤكد النقاد أن هذا النجاح يعود إلى التوليفة القوية بين القصة المؤثرة والأداء التمثيلي العالي، بالإضافة إلى التصوير الواقعي الذي يعكس البيئة الريفية المصرية بدقة.



مع استمرار تصدر فيلم «السادة الأفاضل» للإيرادات، يتوقع أن يحقق العمل أرقامًا جديدة في الأسابيع القادمة، ليؤكد مكانة السينما المصرية في المنافسة الإقليمية، ويعيد الجمهور إلى دور العرض لمشاهدة دراما مليئة بالمفاجآت والمشاعر.

اقرأ أيضًا:

سينتيا خليفة تبدأ تصوير أولى مشاهدها في فيلم "سفاح التجمع" مع أحمد الفيشاوي



فيلم "استنساخ" يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي 2025

