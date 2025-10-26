الفنان ياسر جلال يفوز بمنصب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

في خطوة تجمع بين الفن والسياسة، فاز الفنان ياسر جلال بمنصب وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار داخل مجلس الشيوخ المصري، خلال انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي أُجريت اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، ويرصد الموجز التفاصيل.



ويأتي فوز ياسر جلال تتويجًا لمسيرته الفنية والإنسانية التي امتدت لسنوات، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل العام تهدف إلى دعم الثقافة والإبداع والإعلام الوطني.

انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

أجريت اليوم انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الأربع عشرة داخل مجلس الشيوخ، وسط مشاركة واسعة من أعضاء المجلس.

وقد وافق المجلس في جلسته العامة على تشكيل قوائم اللجان النوعية، أعقبها دعوة رئيس المجلس الأعضاء لانتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب اللجان وفقًا للائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

وتُعد لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار إحدى اللجان الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في دعم القوى الناعمة المصرية وتعزيز الدور الثقافي والإعلامي للدولة في الداخل والخارج.

المستشار حسني عبد اللطيف رئيسًا للجنة التشريعية

وفي نتائج أخرى، أسفرت الانتخابات عن فوز المستشار حسني عبد اللطيف برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أحد أهم اللجان النوعية بالمجلس، بينما فاز كل من النائب أحمد حلمي الشريف والنائب طارق عبد العزيز بمنصبي الوكيلين، وتولى المستشار محمد الأجرود منصب أمين السر.

وتُعد هذه اللجنة من الركائز الأساسية في عمل المجلس، حيث تتولى مراجعة وصياغة التشريعات المقترحة بما يتوافق مع الدستور والقانون.

عدد اللجان النوعية واختصاصاتها

يضم مجلس الشيوخ المصري 14 لجنة نوعية، تغطي مختلف مجالات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ووفقًا للمادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، تشمل هذه اللجان:

الشؤون الدستورية والتشريعية. الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار. الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية. الدفاع والأمن القومي. الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة. الطاقة والبيئة والقوى العاملة. الإسكان والإدارة المحلية والنقل. التعليم والبحث العلمي والاتصالات. الشباب والرياضة. الصحة والسكان. الزراعة والري والموارد المائية. حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. الثقافة والإعلام والسياحة والآثار. الشؤون الدينية والأوقاف.

وتهدف هذه اللجان إلى مساعدة المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة للدولة.

ياسر جلال من الشاشة إلى البرلمان

يُعرف الفنان ياسر جلال بأنه أحد أبرز نجوم الدراما المصرية خلال العقدين الأخيرين، وقد قدم أعمالًا ناجحة مثل "لمس أكتاف"، و"رحيم"، و"الفتوة"، و"ظل الرئيس"، وحقق شعبية واسعة بين الجمهور.

ويُعد دخوله معترك العمل البرلماني ضمن مجلس الشيوخ خطوة جديدة نحو دمج الخبرة الفنية بالعمل السياسي والثقافي، بما يعزز من دور الفن كأداة للتنوير وبناء الوعي.

ويتوقع مراقبون أن يسهم وجود ياسر جلال داخل لجنة الثقافة والإعلام في تقديم رؤى جديدة لتطوير الخطاب الثقافي والإعلامي، ودعم صناعة السينما والدراما، والحفاظ على الهوية الوطنية من خلال الفنون.

يأتي فوز الفنان ياسر جلال بمنصب وكيل لجنة الثقافة والإعلام في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه المشهد الثقافي والإعلامي المصري تحولات كبرى تتطلب تضافر الجهود بين صناع الفن والمشرعين.

وبينما يتطلع الفنانون والمثقفون إلى مرحلة جديدة من الدعم والتطوير، يضع مجلس الشيوخ بخطواته الأخيرة الأساس لدور متوازن يجمع بين التشريع والإبداع لخدمة الدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:

رامز إيلون مصر ومشاركة ياسر جلال في برنامج رامز جلال رمضان 2025



أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة الأخيرة.. جودر المصري يحرق شواهي ويرزق بمولود