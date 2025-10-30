عون يوجّه الجيش اللبناني للتصدي لأي انتهاكات إسرائيلية في الجنوب

في توجيهات حاسمة تعكس حالة التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي لأي توغل أو اعتداء إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحررة، حفاظًا على السيادة الوطنية وسلامة المواطنين، ويرصد الموجز التفاصيل.

اجتماع في بعبدا.. ومتابعة دقيقة للأوضاع

وخلال لقاء عقد في قصر بعبدا، أطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا الجنوبية، وهو الاعتداء الذي أسفر عن مقتل أحد العاملين في البلدية إبراهيم سلامة أثناء قيامه بمهام عمله.

الرئيس عون اعتبر أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني الماضي.

دعوة لتفعيل لجنة وقف الأعمال العدائية

وأكد رئيس الجمهورية أن لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية، المعروفة باسم الميكانيزم، لا يمكن أن يقتصر دورها على تسجيل الانتهاكات فقط، بل يجب أن تتحرك بشكل فعلي للضغط على إسرائيل، وإجبارها على الالتزام ببنود الاتفاق ووقف انتهاك السيادة اللبنانية.

كما شدد على أن استمرار هذه الاعتداءات يستوجب تحركًا دوليًا حقيقيًا يضمن حماية المدنيين ويضع حدًا للتصعيد العسكري في الجنوب.

متابعة تحقيقات مقتل الشاب إيليو أبو حنا

وخلال الاجتماع نفسه، عرض العماد هيكل نتائج التحقيقات الجارية في قضية مقتل الشاب إيليو أبو حنا الذي قُتل برصاص مسلحين داخل مخيم شاتيلا. وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من توقيف ستة من المتهمين بالمشاركة في إطلاق النار.

الرئيس جوزيف عون شدد على ضرورة الاستمرار في التحقيقات حتى كشف الحقيقة كاملة، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي مظهر مسلح داخل المخيمات أو خارجها، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة جميع المتورطين دون استثناء.

التأكيد على حماية الأمن الداخلي

وأكد عون أن حماية الاستقرار الداخلي أولوية وطنية، وأن الجيش والقوى الأمنية سيواصلون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الفوضى، ومواجهة أي مجموعات مسلحة أو محاولات لزعزعة الأمن داخل الأراضي اللبنانية.

