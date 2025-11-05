آخر تطورات أزمة المعتمر المصري في الحرم المكي بعد تحرك الخارجية المصرية

المعتمر المصري.. تحرك رسمي من الخارجية المصرية

بدأت وزارة الخارجية المصرية تحركات رسمية عاجلة بعد انتشار مقطع فيديو داخل الحرم المكي يُظهر مشادة بين رجل أمن سعودي والمعتمر المصري وزوجته، أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد الموجز التفاصيل.



المعتمر المصري.. أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن الوزارة وجهت السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة للتواصل مع السلطات السعودية؛ لاستيضاح ملابسات الواقعة ومتابعة التحقيقات الجارية.

وأوضح الجوهري أن الخارجية المصرية تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان صون حقوق المواطنين المصريين واتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية بالتنسيق الكامل مع المملكة العربية السعودية.

المعتمر المصري.. السلطات السعودية توقف الشرطي وتفتح تحقيقًا عاجلًا

في المقابل، أعلنت قوات الأمن العام السعودية أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت التحقيق في الواقعة، بعد تداول الفيديو الذي أظهر رجل أمن يتعامل بقسوة مع سيدة، قبل أن يدفع معتمرًا مصريًا حاول التدخل.



وأكدت المصادر أن التحقيق يجري بأوامر مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وجه بسرعة مراجعة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص يثبت تجاوزه، مشددًا على أن قدسية الحرم المكي وكرامة الزائرين خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، كما تم إيقاف رجل الأمن عن العمل مؤقتًا تمهيدًا لإحالته إلى التحقيق الرسمي.

المعتمر المصري.. السعودية تؤكد: الحادث تصرف فردي لا يمثل رجال الأمن

أكدت السلطات السعودية في بيان رسمي أن ما جرى يُعد تصرفًا فرديًا لا يعبر عن نهج رجال الأمن في الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن مهمة عناصر الأمن هي تأمين الزوار والمعتمرين وتقديم المساعدة لهم بروح من الاحترام والإنسانية.



وأضاف البيان أن المملكة تولي أهمية قصوى للحفاظ على قدسية الأماكن المقدسة وسلامة ضيوف الرحمن، وأن أي تجاوز سيتم التعامل معه وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

المعتمر المصري.. السديس: الالتزام بتعليمات الأمن عبادة وقربة إلى الله

من جانبه، علّق الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على الواقعة مؤكدًا أن من أعظم صور العبادة في الحرمين الشريفين الالتزام بالتعليمات الأمنية واحترام النظام العام.

وشدد السديس على أن هذا الالتزام يحفظ الأرواح ويصون المقدسات، داعيًا جميع الزائرين والمعتمرين إلى التعاون مع رجال الأمن ومنظّمي الحشود لتحقيق السكينة داخل الحرم المكي.

وأكد أن أمن الحرمين وسلامة قاصديهما مسؤولية جماعية وواجب شرعي يجب أن يلتزم به الجميع.

المعتمر المصري.. تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل مع مقطع الفيديو، حيث طالب مستخدمون بسرعة التحقيق ومحاسبة المتسبب في الواقعة، فيما دعا آخرون إلى التريث وعدم التسرع في الحكم قبل صدور نتائج التحقيق الرسمية.

وتداول رواد المنصات مقاطع متعددة تُظهر تفاصيل المشادة، وسط دعوات لاحترام ضيوف الرحمن وتجنب أي تصرفات قد تُسيء إلى صورة الحرمين الشريفين.

المعتمر المصري.. رسالة إنسانية من الحرمين إلى العالم

تعكس هذه الواقعة، رغم حساسيتها، حرص السلطات السعودية والمصرية على التعامل المشترك بروح المسؤولية والاحترام المتبادل، بما يحافظ على مكانة الحرمين الشريفين ويصون كرامة ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات.

ومن المتوقع أن تُعلن نتائج التحقيق الرسمية خلال الأيام المقبلة، وسط تأكيدات بعدم التساهل مع أي تجاوز يمس قدسية المكان أو كرامة الإنسان.

