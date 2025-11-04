ظهرت الآن..رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2026 عبر البوابة الموحدة وخطوات الاستعلام

يترقب آلاف المواطنين اليوم إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي لموسم 1447هـ / 2026م، وذلك بعد انتهاء التسجيل الإلكتروني وتطبيق الضوابط المنظمة للعملية، في إطار نظام موحد يجمع جميع أنواع الحج تحت منصة إلكترونية مركزية واحدة، وتكشف وزارة السياحة والآثار خلال الساعات الجارية أسماء الفائزين إلكترونيًا، وسط توقعات بحصول نحو 30 ألف مواطن على فرصة أداء الفريضة هذا الموسم، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتشهد عملية الاستعلام سهولة كبيرة من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، التي أعلنت الوزارة أنها الجهة الرسمية الوحيدة لمعرفة النتيجة بالرقم القومي فور ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026

يمكن للمتقدمين التعرف على نتيجة القبول أو التواجد في قوائم الاحتياط من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج من هنـــــا

2- الضغط على «الاستعلام عن طلب الحج».

3- إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب.

4- الضغط على «بحث» ثم انتظار ظهور النتيجة.

وتتيح الصفحة معرفة الجهة المنظمة، نوع البرنامج، والمستوى المخصص لكل حاج، سواء تم القبول أو الإدراج ضمن الاحتياط.

تخفيضات على برامج الحج السياحي هذا الموسم

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تخفيض أسعار برامج الحج السياحي لعام 2026 بنسبة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه مقارنة بالموسم الماضي، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية. كما تم اعتماد باقات متدرجة تناسب مختلف المستويات الاجتماعية.

ومن بين أبرز البرامج الجديدة هذا الموسم:

برنامج “خمس نجوم أبراج كدانة”:

لأول مرة سيتم توفير إقامة فندقية داخل الأبراج بدلاً من المخيمات المعتادة، ما يوفر خدمات فندقية فاخرة وراحة أكبر للحجاج.

ضوابط وضمانات لتحقيق العدالة بين المتقدمين

أكدت وزارة السياحة أن نظام القرعة يتم إلكترونيًا بالكامل لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع منع من سبق لهم التسجيل في قرعة الداخلية أو التضامن من التقديم في برامج السياحة، حتى لا يحصل شخص واحد على أكثر من فرصة.

كما شددت الوزارة على:

استخدام أتوبيسات حديثة موديل 2020 فأحدث، مزودة بـGPS ومحدد سرعة.

إدراج بيانات جميع الحجاج على النظام الإلكتروني المركزي.

عدم السماح للكيانات غير المرخصة بتنظيم برامج حج أو جمع أموال.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة لحماية حقوق المواطنين.

هدف الدولة في موسم الحج 2026

تعمل الدولة هذا العام على توسيع قاعدة المستفيدين من الحج وتحقيق أعلى مستوى من الخدمة، من خلال:

التحول الرقمي الكامل في التسجيل والنتائج.

تطوير وسائل النقل والخدمات اللوجستية.

رفع مستوى الإقامة والخدمات الطبية.

إطلاق برامج فندقية جديدة بدلًا من المخيمات التقليدية.

خدمة الاستعلام مستمرة حتى نهاية الموسم

أكدت الوزارة أن البوابة الموحدة ستظل متاحة طوال الموسم لتقديم خدمات ما بعد إعلان النتيجة، ومنها متابعة إجراءات السفر، مواعيد الرحلات، وأماكن الإقامة، بما يضمن رحلة آمنة ومريحة لجميع الحجاج.

النتيجة تظهر اليوم إلكترونيًا.

الاستعلام فقط عبر البوابة الرسمية للحج بالرقم القومي.

تخفيضات على برامج الحج تصل إلى 20 ألف جنيه.

برامج فندقية جديدة ووسائل نقل حديثة ومتطورة.

إجراءات مشددة لمنع النصب والتعامل مع كيانات غير مرخصة.

اقرأ أيضًا:

دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام



عيد الأضحى 2025 على الأبواب.. وقفة عرفات الخميس والعيد الجمعة 6 يونيو

