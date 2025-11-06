بالرقم القومي..نتائج قرعة الحج السياحي 2026 عبر بوابة الحج المصرية وخطوات الاستعلام

اعرف الآن كيفية الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي 2026 عبر بوابة الحج المصرية بالرقم القومي، وخطوات معرفة النتيجة بالتفصيل، وضوابط وزارة السياحة الجديدة للحج هذا العام، ويرصد الموجز التفاصيل.

نتائج قرعة الحج السياحي 2026 عبر بوابة الحج المصرية

تشهد محركات البحث خلال الساعات الأخيرة تزايدًا كبيرًا في معدلات البحث عن نتائج قرعة الحج السياحي 2026، بعدما أعلنت وزارة السياحة والآثار رسميًا نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ - 2026م، والتي جرى تنفيذها عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، التزامًا بالضوابط المعتمدة من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ويمكن للمواطنين معرفة النتيجة بسهولة عبر بوابة الحج المصرية بالرقم القومي، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي من هنا واتباع خطوات بسيطة للتحقق من قبولهم في قرعة الحج السياحي لهذا العام.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

للاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي 2026، يجب اتباع الخطوات التالية عبر بوابة الحج المصرية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو بوابة الحج الموحدة. اختيار نوع القرعة "الحج السياحي". إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة. الضغط على "استعلام النتيجة". تظهر فورًا نتيجة القرعة مع بيانات الفائز أو حالة الطلب.

وأكدت سامية سامي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الموسم الحالي يشمل برامج جديدة تتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية، مع تخفيضات تصل إلى 20 ألف جنيه مقارنة بالموسم الماضي، ما يجعل الحج السياحي هذا العام أكثر مرونة وعدالة في الأسعار والخدمات.

مميزات موسم الحج السياحي 2026 ونتائج القرعة الجديدة

أشارت وزارة السياحة إلى أن موسم نتائج قرعة الحج السياحي 2026 يشهد لأول مرة إطلاق برنامج “خمس نجوم أبراج كدانة”، الذي يوفر إقامة متميزة للحجاج داخل أبراج فندقية مجهزة بدلًا من المخيمات، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمة.



كما شددت الوزارة على ضرورة التزام شركات السياحة بالضوابط المحددة، مع تخصيص النسبة الأكبر من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري، لضمان مشاركة أوسع من المواطنين في أداء فريضة الحج.

وأكدت اللجنة أنه لن يُسمح لمن سبق لهم التسجيل في قرعة وزارة الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقديم مجددًا في قرعة الحج السياحي هذا العام، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

تفاصيل قرعة مديرية أمن القليوبية 2026

في سياق متصل، أعلنت مديرية أمن القليوبية نتائج قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية لعام 2026، والتي أقيمت في نادي الشرطة بمدينة بنها، بحضور قيادات المديرية وعدد من المتقدمين الذين استقبلوا النتائج بالزغاريد والدموع فرحًا باختيارهم لأداء المناسك.

وكشفت نتائج القرعة أن عدد المتقدمين بلغ 3954 شخصًا، فاز منهم 1219 حاجًا لأداء الفريضة، من بينهم 12 حالة تزكية لكبار السن، و610 أسماء تم اختيارهم احتياطيًا.

وتوزعت حصص الفائزين بين المراكز كالتالي: مركز بنها 147، شبين القناطر 114، كفر شكر 82، العبور 129، قليوب 29، الخصوص 9، الخانكة 78، والقناطر الخيرية 106.

وتعكس هذه النتائج الالتزام الكامل بمعايير العدالة والشفافية في اختيار الفائزين بقرعة الحج 2026.

بوابة الحج الموحدة وضمانات الشفافية

أكدت وزارة السياحة والآثار أن بوابة الحج الموحدة تمثل النظام الإلكتروني الرسمي لتسجيل جميع بيانات الحجاج المصريين، بما يضمن الشفافية ودقة النتائج في قرعة الحج السياحي.

كما شددت على عدم التعامل مع كيانات أو شركات غير مرخصة، وأن الاعتماد يكون فقط على الشركات المسجلة رسميًا لدى الوزارة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن نتائج قرعة الحج السياحي 2026 تعد خطوة أساسية نحو موسم حج أكثر تنظيمًا وأمانًا، يعكس التزام الدولة المصرية بتيسير الإجراءات أمام المواطنين وضمان تقديم خدمات سياحية راقية خلال أداء المناسك.

