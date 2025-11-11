شبورة كثيفة وأمطار اليوم بالسواحل الشمالية وتحذيرات مشددة من ضعف الرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، طقسًا خريفيًا معتدلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، يميل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون لطيفًا إلى مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

- شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة ستتكون فجرًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، محذّرة السائقين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات المبكرة من الصباح.

- أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية

كما أشارت الأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون غير مؤثرة على سير الأنشطة اليومية.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة الكبرى: العظمى 27°، الصغرى 18°

الإسكندرية: العظمى 26°، الصغرى 17°

مطروح: العظمى 25°، الصغرى 16°

أسيوط: العظمى 30°، الصغرى 17°

أسوان: العظمى 36°، الصغرى 21°

الأرصاد تحسم موعد ارتداء الملابس الشتوية وتحذر من شبورة وأمطار خفيفة

مع اقتراب نهاية فصل الخريف، والذي يتبقى على نهايته نحو 43 يومًا، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة الوقت المناسب للانتقال إلى الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة.

الملابس الشتوية الكاملة.. متى؟

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحديث عن ارتداء الملابس الشتوية بالكامل ما زال مبكرًا، موضحة أن الطقس لا يزال مائلًا للدفء في ساعات النهار، خصوصًا في بعض المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن الملابس الخريفية المتوسطة هي الأنسب حاليًا، وأن الفترة المثالية لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ستكون مع بداية ديسمبر، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

تحذيرات الأرصاد:

كما حذرت الهيئة من استمرار فرص تشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق، إلى جانب احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، داعية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.

