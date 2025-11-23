الأحد يشهد طقسًا متقلبًا بين حرارة النهار وبرودة الليل وأمطار جنوبية

تشهد مصر الأحد 23 نوفمبر2025 طقسًا متقلبًا، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مقارنة بالأيام الماضية.

ويسود الجو مائل للبرودة صباحًا، بينما يسجل ذروة حرارة معتدلة إلى حارة خلال النهار، لتعود البرودة تدريجيًا في وقت متأخر من الليل.

شبورة مائية على الطرق الرئيسية



تتكوّن شبورة مائية كثيفة صباح اليوم على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يعيق الرؤية على بعض الطرق ويستلزم القيادة بحذر شديد.

رذاذ خفيف من السحب المنخفضة



تغطي السحب المنخفضة بعض المناطق في السواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى ووسط سيناء، مع احتمالية ظهور رذاذ خفيف على فترات، لا يشكل خطورة كبيرة على حركة المرور.

أمطار جنوبية ورياح محلية



ترجح الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جنوب البلاد مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، بينما تهب رياح محلية مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق المكشوفة في الصعيد والشمال الغربي.

درجات الحرارة في المدن الكبرى

القاهرة: العظمى 32° — الصغرى 18°

الإسكندرية: العظمى 27° — الصغرى 18°

مطروح: العظمى 24° — الصغرى 16°

سوهاج: العظمى 33° — الصغرى 17°

قنا: العظمى 34° — الصغرى 18°

أسوان: العظمى 34° — الصغرى 19°

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين