تعديل القرار الوزاري المنظم لعمل المدارس الخاصة والدولية في مصر.. تفاصيل جديدة

في خطوة مهمة تستهدف ضبط منظومة التعليم الخاص والدولي في مصر، أصدر الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا رسميًا بتعديل بنود القرار الوزاري الصادر عام 2014، ليواكب التطورات الحالية داخل منظومة التعليم ويضمن علاقة منضبطة بين المدارس وأولياء الأمور، مع الحفاظ على حقوق الطلاب وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتوازنة، ويرصد الموجز التفاصيل.

أهداف تعديل القرار الوزاري للمدارس الخاصة والدولية

كشف مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم أن تعديل القرار جاء استجابة لمتطلبات التطوير داخل التعليم الخاص والدولي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو:

توفير بيئة مدرسية منضبطة تتماشى مع خطط الوزارة.

ضمان خدمة تعليمية تحقق رضا أولياء الأمور والمدارس.

جعل الطالب محور العملية التعليمية ووضع أمنه وحقوقه التربوية في المرتبة الأولى.

تنظيم العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور وحماية حقوق كل طرف.

مواعيد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسمياً تنفيذ ما جاء في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، وتحديد موعد التقييم المبدئي كما يلي:

من 14 ديسمبر حتى 17 ديسمبر 2025

التقييم شامل للصفين الأول والثاني الابتدائي.

مواعيد التقييم النهائي (الترم الأول) للمرحلة الابتدائية

كما كشفت الوزارة عن مواعيد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي بالعام الدراسي نفسه:

من 3 يناير حتى 5 يناير 2026

التقييم مخصص لطلبة المدارس الرسمية والخاصة والدولية الخاضعة للوزارة.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل

أعلنت مديريات التربية والتعليم القواعد المنظمة لامتحانات شهر نوفمبر، وجاءت الضوابط كالآتي:

آلية وضع الامتحانات

إعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة يضعها موجه أول المادة.

لكل مادة يضعها موجه أول المادة. يلتزم كل موجه بتطبيق المواصفات الفنية وتحديد الوزن النسبي ووقت الامتحان.

تعميم التعليمات على جميع معلمي المادة في المدارس.

ضبط الدرجات وتوثيقها

يسجل المعلم درجات كل تلميذ في سجل خاص.

يعتمد السجل بتوقيع موجه المادة ومدير المدرسة.

محتوى الامتحان ونواتج التعلم

تستهدف الامتحانات الأجزاء التي تم تدريسها من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر.

مجموع درجات التقييم 5 درجات لكل مادة.

تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

أوضحت الوزارة أنّ تقييمات الصفوف الأولى تقتصر على المواد الأساسية فقط، وتشمل:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

الرياضيات

كما شددت على أن المواد المضافة للمجموع في الصفوف الثلاثة الأولى هي نفس المواد المذكورة.

منع تصعيد الطلاب غير المتمكنين من مهارات القراءة والكتابة

أصدرت الوزارة تعليمات واضحة تقضي بعدم انتقال أي طالب للصف الأعلى في المرحلة الابتدائية إلا بعد التأكد من إتقانه للمهارات الأساسية في:

القراءة

الكتابة

وذلك لضمان ترسيخ الأساس التعليمي الصحيح قبل الانتقال للمراحل التالية.

