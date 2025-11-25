وزير الخارجية: مصر ستستخدم كل أدوات ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي

تأكيد على رفض مصر للإجراءات الأحادية في حوض النيل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، مشددًا على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ويرصد الموجز التفاصيل التي جاءت خلال مداخلة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، حيث أوضح وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن القاهرة لن تتهاون في حقوقها المائية.

التزام مصري باتخاذ خطوات دولية لحماية المياه

أوضح وزير الخارجية أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق التاريخية والقانونية للدولة المصرية في مياه النيل.

أهمية الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس

وشدد عبد العاطي على أن انتظام الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يعد مصلحة دولية مشتركة، باعتبارهما من أهم المسارات الحيوية لحركة التجارة العالمية.

الدولة تعزز إدارة الموارد المائية بكفاءة

وفي سياق متصل، أكد محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تعمل على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، ضمن خطة الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

محطات معالجة تُعد من الأكبر عالميًا

أوضح غانم أن مصر تمتلك 3 محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، تُعد من الأكبر على مستوى العالم، بطاقة تشغيلية تصل إلى 4.3 مليار متر مكعب سنويًا، مما يعكس جهود الدولة في إعادة استخدام المياه وتحسين كفاءتها.

