مصر تستيقظ على برودة أشد..وشبورة كثيفة تربك الطرق مع بداية اليوم الأربعاء

تشهد مختلف محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسط أجواء خريفية معتدلة نهارًا وباردة بشكل واضح خلال ساعات الليل.

وتؤكد بيانات الهيئات الرسمية أن البلاد تدخل موجة تبريد جديدة مع استمرار تغيرات الغلاف الجوي في الأسبوع الأخير من نوفمبر، ما يعزّز الإحساس بالبرودة خاصة مع نشاط الرياح ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس اليوم: انخفاض تدريجي من الشمال إلى الجنوب

تشير النماذج العددية إلى أن الحرارة العظمى على السواحل الشمالية ستتراوح بين 22 و25 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 24 و26 درجة.



وفي شمال الصعيد يتوقع أن تتراوح الحرارة بين 25 و26 درجة، بينما يحتفظ جنوب الصعيد بدرجات أعلى تصل إلى 31 درجة نهارًا، قبل أن تنخفض ليلًا بشكل ملحوظ.



وتنصح الجهات المختصة المواطنين بارتداء ملابس مناسبة لبرودة المساء والصباح المبكر.

شبورة مائية كثيفة… وتحذيرات صارمة للسائقين

تستمر الشبورة الكثيفة في الظهور من الساعة الثانية وحتى التاسعة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والدلتا، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.



وتؤثر الشبورة على مستوى الرؤية الأفقية، ما يستدعي خفض السرعة وترك مسافات أمان كافية، إضافة إلى تجنب القيادة السريعة في الساعات الأولى من الصباح تجنبًا للحوادث المحتملة.

أمطار خفيفة ونشاط رياح… تغيرات جوية تمتد لنهاية الأسبوع

تتوقع هيئة التنبؤات الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا الأربعاء على مناطق حلايب وشلاتين، دون تأثيرات جوية قوية على الأنشطة اليومية.



أما نهاية الأسبوع خاصة السبت 29 والأحد 30 نوفمبر فتشهد نشاطًا للرياح على السواحل الغربية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، ما قد يسبب اضطرابات طفيفة في حركة الملاحة البحرية بالمناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء حتى الأحد

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الأربعاء: 25–16

الخميس: 26–17

الجمعة: 26–18

السبت: 26–16

الأحد: 25–15

السواحل الشمالية

الأربعاء: 24–14

الخميس: 24–15

الجمعة: 25–15

السبت: 23–14

الأحد: 22–14

شمال الصعيد

الأربعاء: 25–13

الخميس: 26–12

الجمعة: 26–12

السبت: 26–12

الأحد: 25–12

جنوب الصعيد

الأربعاء: 29–16

الخميس: 29–16

الجمعة: 30–16

السبت: 31–17

الأحد: 29–16

نصائح مهمة للمواطنين

ارتداء ملابس دافئة خلال الليل والصباح الباكر

القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة بسبب الشبورة

متابعة تحديثات الطقس أولًا بأول

تجنب الرحلات البحرية أثناء نشاط الرياح نهاية الأسبوع

