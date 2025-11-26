حقيقة تحويل الدراسة أونلاين بسبب الفيروسات الشتوية

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا توجد أي نية لتحويل الدراسة إلى نظام أونلاين، نافية ما يتم تداوله عن قرارات تخص تعطيل الحضور بسبب انتشار الفيروسات الشتوية. وشددت المصادر على أن الدراسة مستمرة حضورياً دون تغيير، وأن نظام الغياب لا يزال مطبقًا كما هو، ويرصد موقع الموجز التفاصيل.

إجراءات وقائية داخل المدارس لمواجهة الأعراض الشتوية

أوضحت الوزارة أن المدارس تطبق خطة وقائية واضحة فور ظهور أي أعراض مرضية على الطلاب، وتشمل:

توجيه الطالب للطبيب المختص فور الاشتباه في أي أعراض.

منع الطالب من الحضور لحين زوال الأعراض واطمئنان الطبيب.

إلزام ولي الأمر بإبلاغ المدرسة بحالة ابنه الصحية لتسهيل المتابعة.

متابعة الحالة الصحية للطلاب داخل الفصول بشكل يومي.

تعليمات للمعلمين عند ظهور أعراض مرضية

عممت المديريات التعليمية تعليمات صارمة للتعامل مع حالات الاشتباه داخل الفصول، من بينها:

عزل الطالب المشتبه في حالته داخل غرفة جيدة التهوية حتى وصول ولي الأمر.

داخل غرفة جيدة التهوية حتى وصول ولي الأمر. تسجيل بيانات الطالب ووقت ظهور الأعراض بشكل دقيق.

عدم السماح للطالب بالعودة إلى الفصل قبل إجراء التقييم الطبي اللازم.

إخطار الإدارة التعليمية وإدارة الأزمات والزائرة الصحية فور ظهور أكثر من حالة متشابهة.

ارتداء القفازات عند التعامل مع الطلاب أو أي أدوات قد تكون ملوثة.

الأعراض ليست دليلاً مؤكداً على الإصابة

أكدت المديريات أن ظهور الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بفيروس خطير، لكنها مؤشرات يجب تقييمها طبياً سريعاً لتجنب أي انتشار محتمل داخل المدارس، مع استمرار الالتزام بخطة الوقاية العامة.

استمرار الدراسة بشكل طبيعي

أعادت وزارة التربية والتعليم التأكيد على أن الحضور المدرسي قائم دون تعديل، وأن الإجراءات الوقائية كافية للتعامل مع أي حالات طارئة، مطمئنة أولياء الأمور بأن الوضع تحت السيطرة ولا توجد أسباب لتعطيل الدراسة أو اللجوء للتعليم عن بُعد.

