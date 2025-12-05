وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية يرفضون أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

قلق عربي متزايد من تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح

أعرب وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر عن بالغ القلق تجاه التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر، ويرصد الموجز التفاصيل.



وأكد الوزراء في بيان مشترك رفضهم الكامل لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

التشديد على الالتزام بخطة ترامب وحرية حركة الفلسطينيين

وجدد الوزراء تأكيدهم على ضرورة الالتزام الكامل بـ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تنص على فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة المدنيين دون إجبارهم على المغادرة.

وشددوا على أهمية توفير الظروف الإنسانية واللوجستية التي تُمكّن سكان غزة من البقاء في أرضهم والمشاركة في إعادة بناء وطنهم ضمن رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم.

دعم الجهود الأمريكية واستمرار تنفيذ الخطة دون تعطيل

وثمّن الوزراء التزام الرئيس ترامب بدعم مسار السلام في المنطقة، مؤكدين ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الأمريكية بجميع استحقاقاتها دون تأجيل، بما يعزز الأمن ويُرسّخ الاستقرار الإقليمي.

الدعوة لتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بلا قيود

وأكدوا في بيانهم أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

كما شددوا على ضرورة البدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، بما يمهّد لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.

الالتزام بقرارات مجلس الأمن ودعم حل الدولتين

وأعلن الوزراء استعداد دولهم لمواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وجميع القرارات ذات الصلة.

كما أكدوا على ضرورة توفير بيئة مناسبة لتحقيق سلام عادل وشامل وفقًا لمبدأ حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ أيضًا:

عباس يبحث مع الرئيس الكولومبي دعم الدولة الفلسطينية خلال زيارته لمصر

الشياطين في جنة فلسطين.. حكاية الوصاية علي غزة بعد انتهاء الحرب

