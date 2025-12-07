الحكومة تعلن حزمة تيسيرات جديدة لتعزيز الاستثمارات وجذب القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات، واستعراض خطة إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات الهادفة لتوسيع استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، إضافة إلى مشاركة الدكتورة رانيا المشاط عبر الفيديو كونفرانس.

- إصلاحات اقتصادية متواصلة وتحسّن واضح في المؤشرات

أكد رئيس الوزراء أنّ الدولة نفّذت خلال الفترة الماضية إصلاحات اقتصادية واسعة شملت حوافز مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، وأسفرت عن مؤشرات إيجابية تدعم استمرار جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وشدد على أهمية تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج والتصدير.

- تكليفات حكومية بإعداد حزمة تيسيرات جديدة

وجّه مدبولي الوزارات المعنية بسرعة إعداد حزمة جديدة من التسهيلات الاستثمارية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

- اهتمام رئاسي بزيادة الاستثمارات في قطاعات استراتيجية

لفت رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص في عدة قطاعات، أبرزها:

التأمين الصحي الشامل

مشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري

قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة

الصناعة والسياحة والاتصالات والزراعة

هذه القطاعات تمثل أولويات رئيسية على أجندة الحكومة خلال الفترة القادمة.

- التوسع في السياحة والطاقة وتحفيز التصدير

أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة توفير حوافز إضافية لقطاع السياحة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال الأعوام القليلة المقبلة.

كما شدد على أهمية تعزيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة لرفع مساهمتها إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة.

وأكد أيضًا ضرورة مضاعفة حجم الصادرات في القطاعات الواعدة، ومنها الصناعات الدوائية.

- تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

نوّه مدبولي بأهمية زيادة عدد المحافظات المطبقة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أولوية خدمية وتنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

- المؤشرات الاقتصادية إيجابية وقطاعات الإنتاج تقود النمو

أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس نتائج إيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية باتت تقود النمو، مؤكدًا الاستمرار في مضاعفة هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة.

- خفض الدين وتحسين جودة الحياة ضمن أولويات الحكومة

أكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على ملفات تحسين جودة الخدمات وتخفيف أعباء الدين العام، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

- تعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار والحزم التحفيزية

شدد رئيس الوزراء على ضرورة التوسع في تطبيق مواد قانون الاستثمار، وتنفيذ الحزم التحفيزية التي أقرتها الدولة، وخاصة للقطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الإعفاءات والتيسيرات المختلفة الداعمة لبيئة الاستثمار.

- استثمارات البترول والتوسع العمراني.. فرص آخذة في النمو

أشار مدبولي إلى استمرار الجهود لجذب الاستثمارات في قطاع البترول والتوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تعظيم الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في حركة التوسع العمراني.

- الوزراء يستعرضون جهودهم.. وإعلان تيسيرات جديدة قريبًا

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء خطط وزاراتهم لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن حزم تيسيرات جديدة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.

