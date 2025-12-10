وصفة البيض بالطماطم في الفرن.. فطور وعشاء سريع وصحي

تعتبر وصفة البيض بالطماطم في الفرن من أسهل وأسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها في المنزل، فهي تجمع بين الطعم الشهي والفوائد الغذائية العالية، وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة مبتكرة لتحضير هذا الطبق الذي يناسب جميع أفراد الأسرة، سواء كوجبة إفطار غنية بالبروتين أو عشاء خفيف وصحي، ويستعرض الموجز الطريقة.

المكونات الأساسية للبيض بالطماطم

لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

4 بيضات

2 ثمرة طماطم متوسطة الحجم، مقطعة إلى مكعبات

بصلة صغيرة مفرومة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة من الكمون لإضافة نكهة مميزة

القليل من الزيت أو الزبدة لتشويح البصل

جبنة موتزاريلا أو جبنة رومي (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

تجمع هذه المكونات بين البروتين الموجود في البيض، ومضادات الأكسدة والفيتامينات التي تمنحها الطماطم، مما يجعل الطبق وجبة متكاملة ومغذية.

خطوات تحضير البيض بالطماطم في الفرن

تشويح البصل: في البداية، قومي بتسخين قليل من الزيت أو الزبدة في مقلاة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح شفافًا. إضافة الطماطم: أضيفي مكعبات الطماطم إلى البصل وقلبي المزيج جيدًا حتى تنضج الطماطم ويتبخر جزء من سوائلها. التتبيل: رشي الملح والفلفل الأسود ورشة الكمون على المزيج، لتحصلي على نكهة متوازنة ومميزة. نقل المزيج للفرن: اسكبي خليط الطماطم والبصل في صينية فرن أو طبق بايركس مقاوم للحرارة. إضافة البيض: اكسر البيض فوق خليط الطماطم مع الحفاظ على شكل الصفار، ويمكنك إضافة الجبنة على الوجه حسب الرغبة للحصول على طعم أغنى. الخبز: أدخلي الصينية في فرن متوسط الحرارة حتى ينضج البيض تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

تقديم الوصفة ونصائح للاستمتاع بها

يُقدّم البيض بالطماطم ساخنًا مع شرائح من الخبز البلدي أو التوست، ويمكن إضافة القليل من البقدونس المفروم على الوجه لإضفاء لمسة من اللون والنكهة. يمكن أيضًا تنويع الوصفة بإضافة الفلفل الرومي أو السبانخ لزيادة الفوائد الغذائية وإضفاء نكهة جديدة على الطبق.

تتميز هذه الطريقة بأنها أكثر صحية مقارنة بتحمير البيض على الزيت بكثرة، كما أنها تحافظ على العناصر الغذائية للطماطم والبيض. يمكن اعتبار هذا الطبق خيارًا مثاليًا للعائلات التي تبحث عن وجبة سريعة التحضير، غنية بالبروتين، ومفيدة للأطفال والكبار على حد سواء.

الفوائد الغذائية للبيض بالطماطم

مصدر غني بالبروتين : البيض يعزز بناء العضلات ويمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول.

: البيض يعزز بناء العضلات ويمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول. فيتامينات ومضادات أكسدة : الطماطم تحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة تحافظ على صحة الجسم وتحارب الأمراض.

: الطماطم تحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة تحافظ على صحة الجسم وتحارب الأمراض. طريقة صحية للطبخ: الخبز في الفرن يقلل من كمية الدهون المستخدمة مقارنة بالقلي التقليدي، مما يجعل الوجبة خفيفة وسهلة الهضم.

باختصار، وصفة البيض بالطماطم في الفرن ليست فقط سهلة وسريعة التحضير، بل توفر أيضًا وجبة متكاملة صحية يمكن الاعتماد عليها بشكل يومي.

