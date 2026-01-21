انستاباي يتيح تحويل الأموال بين حساباتك البنكية بسهولة وسرعة

أعلن تطبيق انستاباي عن تفعيل خدمة تحويل الأموال بين الحسابات المربوطة بنفس العميل داخل التطبيق، بما يتيح إمكانية إدارة الأموال بشكل مباشر وسريع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف المحمول.

ويتيح التطبيق، بالإضافة إلى التحويلات البنكية، دفع فواتير الاتصالات والإنترنت، الغاز، المياه، الكهرباء، وكذلك سداد مستحقات التمويل لدى 13 شركة تمويل استهلاكي تعمل في مصر.

تُربط جميع البنوك العاملة في مصر بشبكة المدفوعات اللحظية، حيث يبلغ عددها نحو 36 بنكًا، بما في ذلك البنك المركزي المصري، ما يضمن إجراء التحويلات الفورية بين الحسابات بسهولة وأمان.

خطوات تحويل الأموال عبر التطبيق:

فتح تطبيق انستاباي.

الضغط على خدمة "إرسال نقود".

السحب من الشمال إلى اليمين لاختيار الحساب المرسل والحساب المستفيد.

إدخال المبلغ وتأكيد العملية.

ويبلغ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، مع حد خصم يومي 120 ألف جنيه، وحد شهري 400 ألف جنيه من البنك الواحد. وتتحمل رسوم التحويل 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا. كما يوفر التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب مجانًا شهريًا، بينما تبلغ تكلفة كل عملية إضافية 50 قرشًا.

تأتي هذه الخدمة ضمن المرحلة الثانية لشبكة المدفوعات اللحظية، لتعزيز الشمول المالي وتشجيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في مصر، بما يتوافق مع رؤية البنك المركزي للتحول الرقمي.

