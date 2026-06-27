موعد مباراة مصر ضد أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم والقنوات الناقلة

تعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب إيران بنتيجة 1-1 في ثالث مواجهاته بمشواره بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

بهذا التعادل يتأهل المنتخب المصري في المركز الثاني بمجموعته خلف بلجيكا ليواجه أستراليا في دور الـ 32 في البطولة وضمت مجموعة الفراعنة بالمونديال منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

موعد مباراة مصر ضد أستراليا

مواجهة منتخب الفراعنة ضد نظيره منتخب أستراليا التي تجمعهما في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في التاسعة من مساء الجمعة المقبل الموافق 3 يوليو المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أستراليا

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب أستراليا في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في التاسعة من مساء الجمعة المقبل الموافق 3 يوليو المقبل، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد أستراليا

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد أستراليا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر ضد نظيره منتخب أستراليا حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، كريم حافظ.

خط الوسط: محمود صابر ، مروان عطية ، إمام عاشور.

خط الهجوم: زيكو ، محمد صلاح ، تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد المنعم ، كريم حافظ ، أحمد فتوح ، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور، محمود صابر، دونجا، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد صلاح ، هيثم حسن ، عمر مرموش ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيم عادل.

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