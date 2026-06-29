القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أستراليا في دور الـ 32 بكأس العالم

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة نارية تجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب أستراليا في دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

تأهل المنتخب المصري لهذا الدور عقب احتلاله المركز الثاني بمجموعته خلف بلجيكا ليواجه أستراليا في دور الـ 32 من البطولة وضمت مجموعة الفراعنة بالمونديال منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

موعد قمة مصر ضد أستراليا

يلتقي منتخب الفراعنة نظيره منتخب أستراليا في القمة التي تجمعهما في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في التاسعة من مساء الجمعة المقبل الموافق 3 يوليو المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أستراليا

يتم بث أحداث مباراة منتخب مصر ضد أستراليا في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في التاسعة من مساء الجمعة المقبل الموافق 3 يوليو المقبل، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد أستراليا

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد أستراليا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب أستراليا حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي ، مروان عطية ، إمام عاشور.

خط الهجوم: زيكو ، محمد صلاح ، تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد المنعم ، كريم حافظ ، أحمد فتوح ، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور، محمود صابر، دونجا، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد صلاح ، هيثم حسن ، عمر مرموش ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيم عادل.

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