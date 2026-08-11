قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026 وفقاً لنتيجة تنسيق الدور الأول وطبقاً للقواعد المنظمة للقبول ولعدد الفصول المتاحة بالإدارات التعليمية المختلفة.

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بالشرقية

إدارات ( بلبيس – العاشر من رمضان – مشتول السوق – منيا القمح – القرين – منشأة أبو عمر – صان الحجر ) يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ٢١٥ درجة.

إدارات ( شرق – غرب – القنايات – ابو حماد – ديرب نجم – ههيا – الإبراهيمية ) يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ٢٢٠ درجة.

ادارات ( ابو كبير - أولاد صقر - كفر صقر - فاقوس -الحسينية- الصالحية) يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ٢٢٥ درجه

كما تقرر أن يكون الحد الأدني للقبول بفصول الخدمات والخاص الثانوي العام 195 درجة.

كما اعتمد المحافظ الحد الأدنى للقبول للصف الأول الثانوي الفني بنوعياته للعام الدراسي وفقا للقواعد المنظمة للقبول والوصول لعدد الطلاب المستهدف.

والتي جاءت على النحو التالي

أن يكون الحد الأدني للتعليم الفني الصناعي والذي يضم كفر صقر الصناعية المشتركة _ فاقوس الصناعية بنات _ أبو كبير الصناعية بنات (خدمات) 160 درجة.

باقي مدارس التعليم الفني الصناعي الرسمي 200 درجة.

التعليم الفني الزراعي الرسمي 170 درجه، الخدمات 150 درجة .

التعليم الفني التجاري الرسمي 165 درجة.

التعليم الفني الفندقي الرسمي 210 درجة، الخدمات 180 درجة.

التعليم والتدريب المزدوج (جميع المدارس داخل مصنع تخصص الملابس الجاهزة) _ مدرسة مجمع الجلود _مدرسة محمد صابر ، الرسمي 140 درجة.

جدير بالذكر، أنه قد تقدم محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بمذكرة للعرض على المحافظ بشأن النزول بتنسيق الطلبة الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس الثانوي العام والفني بنوعياته وقد وافق المحافظ عليها لتحقيق المستهدف من الطلبة المقرر قبولهم لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب والطالبات.