نشرة فن الموجز| حكاية العوضي مع الفتاه التي وقع في حبها.. وذكريات مؤلمه تحكيها إسعاد.. ومريم سعيد صالح تفكر أن تترك الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها إصابة جميلة عزيز بالسرطان ، وورطه جديدة تنتظر شيرين عبدالوهاب ، وتفاصيل مسلسل أحمد العوضي الجديد.

اشتكت الفنانة مريم سعيد صالح مؤخرا من قلة الأفلام والأعمال المعروضة عليها ، والتي جعلتها تدخل في نوبة حزن شديدة ، وذلك لأن لها أعمال تاركة بصمة مع المشاهدين.

مريم سعيد صالح

الملك.. حكاية مسلسل أحمد العوضي الجديد والفتاة التي وقع في حبها



قصة حب ملحمية تتجاوز حدود الزمان والمكان، هذا هو جوهر مسلسل "الملك" للفنان أحمد عوضي والمقرر عرضه في رمضان 2025 ، والذي جمع من خلاله نجمات الوسط الفني أبرزهم ياسمين رئيس.

أحمد العوضي

ذكريات مؤلمة.. إسعاد يونس تروي تفاصيل وفاة والدها والصعوبات التي واجهتها

حلت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ضيفة مع الإعلامي أنس بوخش، وكشفت خلال اللقاء عن العديد من الكواليس المتعلقة بحياتها الشخصية منها وفاة والدها، ورد فعلها بعدما تزوج عليها زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة من الفنانة شريهان، وغيرها من الأمور التي يرصدها لكم موقع الموجز في السطور التالية.

شيرين عبد الوهاب في ورطة جديدة.. إليكم التفاصيل كاملة



أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا أغاني جديدة كجزء من ألبومها الجديد على موقع "يوتيوب"، ولكن تم حذفها بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر التي تخص شركة "روتان"، الأغنيتان المحذوفتان هما "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و"حبيبي" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل،وفي السطور التالية يرصد الموجز كيف تفاعلات مع تلك الأزمة؟.

جميلة عزيز تُصاب بالسرطان للمرة الثانية وتعود للأضواء من جديد



تعرضت الفنانة جميلة عزيز للإصابة بمرض السرطان للمرة الثانية، حيث أعلنت سابقًا عن إصابتها بسرطان الثدي، وبعد تلقيها العلاج والشفاء منه، جاء اختبار التحاليل الأخير ليكشف عن إصابتها بورم خبيث مرة أخرى، هذه النتيجة الإيجابية التي أشارت إلى عودة المرض مجددًا أثارت قلق محبيها ومتابعيها، خاصة وأن السرطان يشكل تحديًا كبيرًا على الصعيدين النفسي والجسدي.

خاص|حودة بندق: مكنتش متوقع انتشار أغنية روقان بالشكل ده

احتفل مؤدي المهرجانات الشاب حودة بندق ليلة أمس بنجاح أغنية روقان التي حققت ما يقرب من 40 مليون مشاهدة على مدار 4 شهور ، والتي نالت إعجاب جمهوره داخل وخارج مصر.

حودة بندق

كريم عبد العزيز وأحمد عز يكرمهما دير جيست في دورته الـ21

شهد حفل دير جيست تتويج نجمين كبيرين من سماء الفن المصري، حيث حصد الفنان كريم عبد العزيز جائزة أفضل ممثل دراما، فيما نال الفنان أحمد عز لقب أفضل ممثل سينمائي، ليثبتا من جديد مكانتهما الرفيعة في قلوب الجمهور والنقاد.

أحمد الدمرداش لـ الموجز: دخلت عالم الـ"تيك توك" لأني حسيت نفسي لوحدي



وكشف الفنان أحمد الدمرداش لجريدة الموجز عن سبب غيابه ودخولة عالم الـ تيك توك قائلا: “دخلت عالم الـ تيك توك واللايفات الجماعية بعد ما يئست خالص وفقدت الأمل في العودة إلى الوسط الفني وبعد ما حسيت اني لوحدي ومنعزل عن الناس”.



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