تفاصيل حفل ختام مهرجان المسرح المصري الـ 17

يستعد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لاستضافة حفل ختام الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث يجتمع عشاق الفن المسرحي في أمسية استثنائية تجمع بين التكريم والاحتفاء بالإبداع المسرحي، يقام الحفل يوم السبت الموافق 17 أغسطس، ويشمل عرضًا مسرحيًا مميزًا بعنوان "ذاكرة المسرح"، من إخراج المخرج المبدع إسلام إمام، الذي يعد واحدًا من الأسماء البارزة في الساحة المسرحية المصرية.

عرض "ذاكرة المسرح".. قصة إبداع وأصالة

المهرجان القومي للمسرح المصري

يأتي عرض "ذاكرة المسرح" ليكون نجم حفل الختام، وهو عرض يحمل في طياته رؤية فنية تعكس تاريخ المسرح المصري العريق. يُعد العرض فكرة وتأليفًا شعريًا للمبدع طارق علي، وهو صاحب رؤية تتجسد في كلمات تلامس القلوب، تُعبر عن رحلات المسرح وأبطاله عبر الأزمنة. الموسيقى والألحان التي تزين العرض هي من إبداع الملحن يحيي نديم، الذي أضاف نكهة خاصة للعروض المسرحية بألحانه المميزة.

لا تكتمل لوحة العرض إلا بالأزياء التي صممتها المبدعة أميرة صابر، التي أضافت رونقًا خاصًا من خلال اختيارها الدقيق للألوان والأنماط التي تعكس أصالة وتراث المسرح المصري. أما تصميم الديكور فقد أبدع فيه محمد الغرباوي، حيث نجح في خلق بيئة تجذب المشاهد وتجعله جزءًا من العرض المسرحي. كما أن الاستعراضات التي أعدها عمرو باتريك تضفي على العرض حيوية وحركة تضاعف من تأثيره الدرامي.

المهرجان القومي للمسرح المصري

أبطال العرض.. تألق وجاذبية

يقوم ببطولة عرض "ذاكرة المسرح" كل من الفنانين هايدي عبد الخالق وأحمد السلكاوي، اللذين قدما أداءً استثنائيًا يعكس خبرتهما في عالم المسرح، وقدرتهما على تفعيل النصوص المسرحية بأداء ينبض بالحياة. حضورهم على المسرح يعد أحد أبرز ملامح العرض، حيث نجحوا في تجسيد أدوارهم بعمق وإحساس.

برنامج حفل الختام.. تفاصيل مهمة

يبدأ برنامج حفل الختام بعرض السجادة الحمراء "ريد كاربت" في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يتم استقبال النجوم والشخصيات البارزة في عالم الفن والثقافة. يلي ذلك في الساعة التاسعة بداية العرض المسرحي "ذاكرة المسرح"، الذي يعد الحضور فيه فرصة للاستمتاع بإبداع فني راقٍ.

بعد انتهاء العرض، يلقي رئيس المهرجان كلمة يعبر فيها عن أهمية هذه الدورة والجهود التي بذلت لإنجاحها، يليها كلمة لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي سيعلن عن جوائز الدورة السابعة عشر التي تحمل اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، تقديرًا لدورها الكبير في إثراء الفن المسرحي المصري والعربي.

تكريم النجوم والفنانين.. لحظات من الفخر

تُعد هذه الدورة من المهرجان تكريمًا للفنانة سميحة أيوب، التي تُلقب بسيدة المسرح العربي، وهي واحدة من رموز المسرح المصري التي أسهمت بشكل كبير في تطويره ونشره على المستويين المحلي والدولي. وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من نخبة من الفنانين والنقاد، برئاسة الفنان محمد رياض وإدارة الفنان ياسر صادق، إضافة إلى مجموعة من الأعضاء الذين قدموا إسهامات بارزة في مجالاتهم.

مهرجان المسرح القومي

ختام المهرجان.. نظرة نحو المستقبل

يمثل ختام مهرجان المسرح القومي المصري في دورته السابعة عشر لحظة تأمل في إنجازات المسرح المصري على مدار السنوات، كما يعد منصة لتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء هذا المجال، إن هذا الحدث لا يقتصر فقط على الاحتفاء بما تم إنجازه، بل هو أيضًا فرصة لتشجيع الجيل القادم من المبدعين على الاستمرار في تطوير الفن المسرحي ونقله إلى آفاق جديدة.

ختامًا، يأتي حفل الختام ليكون بمثابة تتويج لجهود جميع القائمين على المهرجان، ولإبراز قيمة المسرح كأحد أهم الفنون التي تعبر عن الهوية الثقافية للشعوب.

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