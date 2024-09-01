نشرة فن الموجز .. اختفاء شيرين عبد الوهاب وتكريم كريم عبد العزيز وانتقاد صبري فواز وأمير كرارة يعود بفيلم جديد

نشرة فن الموجز، نقدم لكم ملخصًا سريعًا لأهم الأحداث الفنية التي شغلت الساحة مؤخرًا، من عودة قوية لمسرحية علي الحجار، إلى تكريم كريم عبد العزيز، وأحدث تطورات نجوم الغناء والدراما.

نشرة فن الموجز

يرصد لكم " الموجز" أبرز الأحداث الفنية من خلال نشرة فن الموجز .

علي الحجار يعود بمسرحيته "مش روميو وجوليت" في الموسم الشتوي

كشف الفنان علي الحجار عن موعد إعادة عرض مسرحيته "مش روميو وجوليت" ضمن فعاليات الموسم المسرحي الشتوي المقبل. المسرحية التي نالت إعجاب الجمهور في عرضها الأول من المتوقع أن تستقطب عددًا كبيرًا من عشاق المسرح، نظرًا لما تحمله من مضمون فني عميق وأداء مميز للحجار.

علي الحجار

تنطلق الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل، برعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون ، وتأتي الدورة الجديدة تأتي مميزة بتكريم النجم كريم عبد العزيز، تكريمًا لمسيرته الفنية الزاخرة بالأعمال الناجحة والمتميزة التي أثرت في الجمهور العربي.

أثار تريند "اختبار اللهجة الفلاحي" الذي انتشر مؤخرًا على منصة فيسبوك استياء الفنان صبري فواز. الفنان لم يتردد في التعبير عن رفضه لهذا التريند، معتبرًا إياه تشويهًا لصورة الفلاحين الحقيقيين. وأوضح فواز عبر حسابه على فيسبوك أن الفلاحين بعيدون كل البعد عن هذه المصطلحات والمعتقدات السائدة.

تفاجأ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب باختفاء صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بعد إنشائها منذ أسبوعين فقط، مما أثار تساؤلات حول سبب هذا الاختفاء المفاجئ. شيرين كانت قد أطلقت حسابات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، محذرة جمهورها من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها القديمة.

شيرين عبد الوهاب

أعلن النجم أمير كرارة عن قراره بعدم المشاركة في موسم دراما رمضان 2025، مرجعًا ذلك إلى انشغاله بعدة مشاريع جديدة تتطلب الكثير من الوقت والجهد. من بين هذه المشاريع فيلم "الشاطر"، الذي يستعد كرارة لتصويره بدءًا من 15 سبتمبر المقبل، وهو فيلم اجتماعي كوميدي يجمعه مجددًا بالمخرج أحمد الجندي.

أمير كرارة

وتابع حماقي عن إمكانية تقديم أغان سعودية قائلاً: أتمنى تقديم أغنية باللهجة السعودي بس محتاج أتقنها لأني من مدرسة اللغة بالإحساس، والغناء باللهجة محتاج شوية تمرين وأستعد لتصوير أغنية مصري بـ المملكة قريبًا، ولسه بنرتب لموعد نزولها وفي أغاني تانيه من الألبوم لسه هتنزل.

محمد حماقي

أعلن الفنان محمد علي رزق عن انضمامه لفريق عمل مسلسل "حياة أو موت" الذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع. رزق، الذي نشر صورة تجمعه بالمنتج أحمد السبكي عبر حسابه على إنستجرام، أشار إلى أنه سيقدم شخصية جديدة ومختلفة عن أعماله السابقة، مما أثار حماس متابعيه لمتابعة هذا العمل.

محمد علي رزق

في أقل من 24 ساعة، اقتربت أغنية "صناعة مصرية" للفنان مصطفى قمر من تحقيق 100 ألف مشاهدة على منصة يوتيوب.

مصطفى قمر

الأغنية، التي تُعد أولى أعمال مصطفى قمر لعام 2024، تتميز بطابعها الإيقاعي الجذاب وكلماتها التي تعبر عن جمال الفتاة المصرية بأسلوب جديد ومميز.

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