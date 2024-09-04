داعية إسلامية عن فيلم الملحد: إبراهيم عيسى يعبث بأساسيات الدين الإسلامي

كشفت الداعية الإسلامية نيفين مختار عن رأيها في قرار منع عرض فيلم الملحد، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد حاتم، بعد الجدل المثار حوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الداعية الإسلامية نيفين مختار



وعبرت الداعية الإسلامية نيفين مختار في تصريح خاص لـ "الموجز" عن قلقها من عرض فيلم الملحد وفهم الشباب له بشكل مختلف، ومحاولة تقليد البعض لبطل العمل، حيث أنه يوجد العديد من الشباب يتخذون امن الفنانين قدوة لهم، ووجهت اللوم لكاتب الفيلم إبراهيم عيسى واتهمته بمحاولة العبث في أساسيات الدين الإسلامي.

قصة فيلم "الملحد"

تدور أحداث الفيلم حول قضية التطرف الديني والفكر المتعصب الذي يمكن أن يؤدي إلى الإلحاد، و يركز الفيلم على حياة شاب نشأ في بيئة متشددة على يد والده الشيخ السلفي، ويستعرض الفيلم كيف يمكن أن يؤدي التعذيب إلى تشتت الأفكار والإلحاد.

ابطال فيلم الملحد

أبطال فيلم الملحد

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، منهم: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، وأحمد السلكاوي. الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج أحمد السبكي.

تفاصيل أزمة عرض الفيلم

تعرض الفيلم لهجوم من رواد السوشيال ميديا فور عرض البرومو الخاص به، وأكد المخرج ماندو العدل أن المنتج أحمد السبكي أنفق الكثير على حملة الدعاية الخاصة بالفيلم في الشوارع بناءً على ترخيص من الرقابة، لكنه اضطر لاحقًا لإزالة تلك الدعاية مما تسبب في خسائر فادحة، نافياً بذلك الشائعات حول قيام صناع الفيلم بدعاية رخيصة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم، مرفق مع البوست صورة الترخيص و صورة اجازة الرقابة للسيناريو، اللي لأول مرة الرقابة تكتب في الورقة الأخيرة للسيناريو ما يشبه الشكر و التوضيح، و ده نص ما كتب علي الورقة الأخيرة الفيلم لا يشوه الدين الاسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم، الفكرة هتوصل هتوصل بإذن الله عاجلًا أو آجلًا".

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