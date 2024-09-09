الزمالك يكشف حقيقة رحيل الجزيري في صفقة تبادلية.. خاص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة الأنباء المترددة في الساعات الأخيرة بخصوص رغبة مسؤولي الأبيض في رحيل سيف الدين الجزيري في الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط اسم سيف الدين الجزيري بإمكانية رحيله عن صفوف الزمالك لحسم صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا لضم النيجيري صديق أوجولا لاعب الأخير في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حقيقة رحيل الجزيري عن الزمالك

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن الجزيري مستمر بصفة طبيعية في صفوف الزمالك حيث لا يوجد أي نية لرحيله خلال الفترة الحالية خاصًة أنه من العناصر الأساسية.

يترقب الجهاز الفني لنادي الزمالك وصول المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده، حيث سينضم إلى صفوف الفريق الأول.

وتم حل الأزمة الأخيرة بين اللاعب والإدارة بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، ومن المتوقع أن يقرر الجهاز الفني ما إذا كان الجزيري سيشارك في رحلة الفريق إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكينية بعد وصوله إلى القاهرة.

يستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكينية في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية يوم 14 سبتمبر الحالي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك على متن طائرة عادية بدلاً من طائرة خاصة، بهدف تقليل التكاليف في هذه المرحلة الحرجة وتوفير الوقت.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة الزمالك بتعيين طاقم تحكيم من زامبيا لقيادة مباراة الشرطة الكينية.

يتكون الطاقم من حكم الساحة هيلاري هامبابا من زامبيا، والمساعدين ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا من نفس البلد، بالإضافة إلى حكم رابع هاماليلا مونجي. كما تم اختيار الصومالي بشير عرب كمراقب عام للمباراة، ويتابع الحكم ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.

قائمة الزمالك الإفريقية قبل مواجهة الشرطة الكيني

وجاءت قائمة الزمالك الأفريقية كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمود الشناوي- عمر عبدالعزيز.



خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبوالمعاطي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبدالرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبدالله نيمار -عبدالله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبدالرحيم إيشو- محمد السيد.

الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

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