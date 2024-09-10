الزمالك يستقبل الفلسطينى عمر فرج مساء غدا للانتظام فى التدربيات الجماعية

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء غدًا الأربعاء، الفلسطيني عمر فرج، الوافد الجديد إلى صفوفه، تمهيدًا لمشاركته بالتدريبات الجماعية، استعدادًا للفترة المقبلة. التفاصيل يستعرضها الموجز في السطور التالية.

يأتي ذلك عقب انتهاء مشاركة المهاجم عمر فرج، في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية، من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

عمر فرج

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلن عن التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج، مهاجم فريق أيك السويدي، لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وأعلن نادي الزمالك، عن تعاقده رسميًا مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي.

وسيتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005، ليكون أحد الأوراق المهمة للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، في الموسم الجديد.

علماً بأن كل فريق في الدوري المصري له الحق في قيد 3 لاعبين تحت السن وذلك وفقا للائحة الموسم الجديد.

صفقات الزمالك خلال الميركاتو الصيفي 2024

تعاقد نادي الزمالك، مع صفقات قوية من بينهم ثلاث أجانب، خلال الانتقالات الصيفية الجارية 2024.

المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر سانت إيتيان الفرنسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ا لفلسطيني عمر فرج، مهاجم أيك السويدي.

ومحمد حمدي، نجم إنبي.

سيدي ندياي.

كما وصلت البطاقة الدولية للاعب الجابوني آرون سالم بوبيندزا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء فريق الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر

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